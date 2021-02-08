Офлайн-ритейл показывает двузначные темпы роста

Аналитики СберИндекса отмечают стабилизацию спроса домохозяйств на максимальных с начала пандемии уровнях. В период с 1 по 7 февраля потребительские расходы россиян увеличились на +2,6% г/г.

Структура трат стабилизировалась. Рост обеспечен сегментом непродовольственной розницы (+9,5% г/г), куда мигрировал спрос из сектора услуг (–15,8% г/г). В ключевых категориях офлайн-ретейла темпы роста снова двузначные: «Одежда, обувь и аксессуары» — +16,1% г/г, «Бытовая техника и электроника» — +10,6% г/г.

В онлайн-рознице аналитики СберИндекса также отметили дополнительный спрос. Траты в сегменте «Универсальные магазины», к которому относятся e-com-площадки и интернет-магазины, растут на 17,7% г/г. Это сопоставимо с периодом первой волны коронавируса.

Самыми растущими категориями трат россиян на прошедшей неделе стали «Контрактные услуги» (+69,7% г/г), «Спорт» (+27,1% г/г), а также расходы на компьютеры и программное обеспечение (+25,8% г/г). Самое ощутимое снижение — по-прежнему в магазинах Duty Free (–86,1% г/г).

Общее количество работающих торгово-сервисных точек последовательно растёт и сейчас на 4,6% выше уровней прошлого февраля.