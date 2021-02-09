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Более 100 человек эвакуировались из «Иргиредмета» в Иркутске из-за пожара

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Пресс-служба ГУ МЧС России сообщила, что сегодня из здания «Иргиредмета» в Иркутске эвакуировались более 100 человек из-за пожара.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 10:18. К месту происшествия отправились 11 единиц техники и 45 человек.

«При разведке установлено, что в одном из помещений на четвертом этаже в результате неустановленного технического процесса произошло возгорание вытяжного шкафа и задымление помещения», – говорится в сообщении. Пожар  на площади 1 квадратный метр ликвидировали в 10.58.

Во время пожара одна женщина получила ожоги, ей оказана помощь, решается вопрос о госпитализации.

По факту инцидента проводится проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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