Эксперты Примсоцбанка рассказали, как банковская сфера пережила 2020 год

Онлайн пресс-конференция по итогам работы банковской сферы в 2020 году прошла 09 февраля в Примсоцбанке. Специалисты банка рассказали журналистам о том, как банковский сектор реагировал на многочисленные вызовы кризисного периода.

По словам экспертов, 2020 год характеризовался оттоком рабочей силы, закрытием границ и снижением доходов у населения. Всё это, конечно же, отразилось, как на экономике, так и бизнесе клиентов и партнёров банка.

- Всё своё внимание в этот период мы направили на клиентов: отрабатывали запросы на предоставление кредитных каникул - всего за весну и лето мы предоставили порядка 150 различных отсрочек и кредитных каникул. Также мы активно внедряли собственные программы кредитования на условиях максимально отвечающих потребностям населения – снижали ставки на кредиты и рефинансирование, - рассказала Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк.

Начальник управления ипотечного кредитования Илья Ткачук, отметил, что в связи со снижением рыночных процентных ставок, у населения наблюдался рост спроса на программы рефинансирования - по итогам 2020 года их доля составила 30% от общего объема ипотечных кредитов. Он отметил, что запуск и реализация льготных федеральных программ кредитования, таких как «Льготная ипотека на новострой», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека», позволили повысить доступность ипотечного кредитования для граждан, а также поддержать строительную отрасль.

Несмотря на тенденцию к снижению ставок по вкладам, за прошедший год портфель вкладов физических лиц в Примсоцбанке вырос на 10,4%.



- Это чуть выше динамики рынка и говорит о том, что наши продукты на протяжении всего года продолжали пользоваться популярностью у вкладчиков. Если говорить о прогнозах относительно 2021 года, то мы планируем прирасти на 9,5%. По ключевой ставке ожидаем незначительный рост в интервале от 0,5 до 1%, что скорее всего, повлечет за собой пропорциональный рост ставок по вкладам, - рассказал начальник управления сопровождения розничных операций Примсоцбанка Андрей Пыжов.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса в 2020 году в банке реализовали программу кредитования Минэкономразвития под 8,5%, успешно сотрудничали с Корпорацией МСП и выдавали кредиты под поручительство гарантийного фонда.

Важно сказать и о том, что в период ограничений одним из приоритетных направлений работы банка стал перевод всех сервисов на дистанционный формат работы. Расширение функционала интернет-банка, мобильного приложения и других сервисов привели к росту безналичного оборота, как по картам, так и в интернет банке. Так, только объем переводов по Системе Быстрых Платежей превысил 1 млрд. руб., безналичных платежей по картам составил 6,8 млрд. руб. (+10% сравнению с прошлым годом), а количество операций в интернет-банке составило более миллиона (+36% по сравнению с 2019 годом). Количество активных клиентов сервиса при этом увеличилось в 2 раза.

