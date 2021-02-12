Открытие Года Байкала пройдёт 7 марта на льду озёра в посёлке Листвянка

Торжественное открытие Года Байкала в Иркутской области пройдёт 7 марта на льду озёра в посёлке Листвянка. В рамках Года Байкала запланировано поведение ряда мероприятий, в том числе проведение международного хоккейного матча в поселке Большое Голоустное с участием звезд спорта, мастер-классы для детей, научные и экологические круглые столы.

Провести игру предложил легендарный советский хоккеист, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.

Свое участие в мероприятиях, посвящённых открытию Года Байкала, подтвердили: директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и известные хоккеисты: Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский.

Напомним, что 2021 год был объявлен указом Губернатора Игоря Кобзева Годом Байкала. Ранее глава региона отмечал, что спортивный матч - это не просто игра, а возможность привлечь внимание мировой общественности к проблемам Байкала.