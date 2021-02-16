Комик Азамат Мусагалиев на ТНТ высмеял аварийность школы в Усть-Куте

Юморист, участник шоу «Однажды в России» на ТНТ во время очередного выпуска программы высмеял аварийное состояние школы в городе Усть-Куте Иркутской области. Запись передачи опубликована на Youtube-странице телеканала.

Скриншот из видео с Youtube-канала ТНТ

Это произошло в рамках рубрики «Мы меняем Россию». По словам комика, все, что демонстрируется в этой части программы, присылают телезрители, в частности, те места в своих населенных пунктах, которые они хотели бы изменить.

«Нет, вы не угадали, это не просто ехал грузовик со стройматериалами, его трухануло на кочке, из него выпали доски, и получился вот такой дом. Нет, это не то, о чем вы подумали, это, дорогие друзья, на секундочку, общеобразовательная школа №7 города Усть-Кута Иркутской области», – прокомментировал Мусагалиев кадр школы.

Скриншот из видео с Youtube-канала ТНТ

По словам юмориста, люди сообщили, что учреждение обещают отремонтировать в течение 15 лет, но этого не происходит, несмотря на то, что состояние у него настолько аварийное, что дети периодически проваливаются в пол. «А что тут ремонтировать? Это же деревянная эко-школа. Какую вы еще хотите? Пластиковую, чтобы она почву отравляла?» – саркастично заметил Мусагалиев. И в той же манере добавил, что бояться нечего: волки давно не ходят и не дуют на деревянные дома.

«Ну, а если говорить серьезно, то вообще не понятно, зачем мы периодически пугаем Запад новыми ракетами. Можно же просто показать эту школу и все. Страшно до жути», – заявил юморист.