Сбербанк выполняет 80% клиентских заявок на покупку и продажу валюты внутри банка

Консолидация потока клиентских заявок на валютном рынке внутри Сбербанка продолжает набирать обороты. За год банк достиг 80% интернализации риска по валютным операциям: в большинстве случаев заявка на продажу или покупку валюты выполнялась во внутреннем периметре банка без необходимости выходить на внешний рынок. В результате такой оптимизации банк сэкономил на издержках, а клиенты получили доступ к лучшим условиям сделки.

Такой высокий процент интернализации торговых потоков — свидетельство высокой технологичности процессов в Сбербанке. Благодаря специальным торговым алгоритмам в банке был создан крупнейший пул рублёвой ликвидности, что позволяет эффективно управлять риском и предлагать клиентам наилучший сервис.

Александр Зозуля, старший управляющий директор, Департамент глобальных рынков Сбербанка:

– Создание и развитие глобальной платформы по торговле рублём — одна из важнейших задач, стоящих перед Департаментом глобальных рынков Сбербанка в настоящее время. Алгоритмизация исполнения клиентских приказов позволила нам нарастить годовой оборот по валютной конверсии до $600 млрд в 2020-м по сравнению с $500 млрд в 2019-м. В 2020 году доля сделок, по которым риск перекрывается за счёт встречных сделок без выхода на внешний рынок, составила 80%, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Такой объём был достигнут в первую очередь благодаря новым уникальным торговым алгоритмам, которые помогли нам как улучшить качество клиентского сервиса, так и увеличить внутреннюю ликвидность