Сайт Альфа-Банка признан самым удобным для клиентов

Alfabank.ru получил премию «Золотой сайт» в двух номинациях. По usability / UX (удобству для пользователя) сайт Альфа-Банка вышел на второе место, а в номинации «Лучший сайт банка» вышел на третье место, опередив сайты всех российских банков.

«Для современного банка сайт — одна из основных точек контакта с клиентом, и самый эффективный канал для продаж и поддержки. Мы постоянно работаем над тем, чтобы alfabank.ru оставался самым быстрым и удобным банковским сайтом в стране. Большое спасибо конкурентам, превращающим нашу работу в увлекательное соревнование — благодаря этому мы всегда находим точки роста, чтобы сделать наш сайт еще лучше», — отметил руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-Банка Антон Сафонов.

В мае 2020 года Альфа-Банк полностью переработал сайт alfabank.ru, сделав его быстрее, информативнее и удобнее для посетителей. Теперь страницы сайта загружаются в среднем в 7 раз быстрее. Структура и наполнение сайта построены в соответствии с результатами многочисленных тестов, экспериментов и обратной связи от пользователей.

«Золотой сайт» — главный и старейший конкурс интернет-проектов в рунете. С 1997 года независимое жюри конкурса, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды рунета, вручает статуэтки Золотого Кибермастера наиболее достойным проектам. Полные результаты конкурса опубликованы на странице 2020.goldensite.ru.