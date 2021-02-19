«Мы заряжены на изменения». Новый управляющий Иркутского Сбера – о себе и о банке

В Иркутском отделении Сбербанка – новый управляющий. Юлия Кальвина переехала в Сибирь 5 лет назад из Оренбурга и возглавляла блок «Розничный бизнес и сеть продаж» в Байкальском банке. Вступив в новую должность, Юлия встретилась с региональными журналистами и рассказала, как ей помогает в банковском деле опыт предпринимательства и преподавания, объяснила, почему будущее – за ESG-стратегией и «зеленым» финансированием бизнеса, поделилась, как адаптируется к постоянным изменениям и каково это – руководить уже не банком, а экосистемой.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк.

Фото: Андрей Фёдоров.

О возвращении в Сибирь

В команде Сбера Юлия Кальвина – 12 лет. С 2012 по 2015 годы работала заместителем управляющего Оренбургского отделения Сбербанка, а в августе 2015-го была переведена в Иркутск, в Байкальский банк Сбербанка, на должность заместителя председателя – руководителя блока «Розничный бизнес и сеть продаж».

Переезд в Сибирь стал для Юлии не освоением новой территории, а в некотором роде возвращением к истокам. До 12 лет Юлия жила с семьей в Иркутской области: отец работал геологом, участвовал в открытии Верхнечонского нефтяного месторождения. Потом семья много переезжала, пока не осела, наконец, в Оренбурге.

Юлия Кальвина: Мне кажется, в Иркутской области я жила дольше всего. Поэтому, когда мне предложили позицию заместителя председателя Байкальского банка – сразу согласилась. Я очень люблю Иркутск, искренне люблю Байкал, люблю сибиряков – и с удовольствием сюда вернулась. С радостью я приняла и предложение возглавить Иркутское отделение Сбера: захотелось вернуться к клиентам, работать на территории. Такая работа – более ощутимая, приятная для меня.

О Сбербанке в Иркутске

По словам Юлии Кальвиной, у Сбербанка в Иркутской области – очень сильные позиции. Доля на рынке как физических лиц, так и юридических – одна из самых высоких в стране. Но потенциала для развития – много.

Юлия Кальвина: Стратегия банка меняется. Наше движение в сторону экосистемы будет нарастать. Как руководитель отделения, вижу свою роль, прежде всего, как главного HR: у нас 2500 сотрудников, со всеми нужно заниматься, развивать, делать эффективными. Кроме этого, как главный представитель банка на территории, я буду вести коммуникации с администрацией, органами власти, стану главным клиент-менеджером для бизнеса.

Особую важность вижу и в развитии цифровых технологий: Сбер выиграл тендеры по реализации цифровых решений на уровне правительства. Мы будем рады помогать решать вопросы не только юридическим лицам, но и государству. В этом направлении моя роль не только просветительская, но и объединяющая. Сейчас в Сбербанке огромное количество дочерних обществ, реализующих различные цифровые решения. Соединить их в рамках региона – достаточно серьезная задача.

Сбербанк, Иркутск.

Фото: Андрей Фёдоров.

O ESG-стратегии

Отдельным направлением работы Иркутского отделения Сбербанка под руководством Юлии Кальвиной станет реализация ESG-стратегии, предполагающей экологическую, социальную, корпоративную ответственность. ESG-повестка направлена на всех: клиентов, сотрудников, акционеров, инвесторов, общество и государство, и включает в себя абсолютно разные направления, прежде всего, связанные с бизнесом. Это и управление рисками, и вопросы, связанные с экологией, инклюзией, ответственными закупками, минимизацией собственного воздействия на окружающую среду – как организации в целом, так и каждого ее сотрудника.

Юлия Кальвина: Сбер будет выполнять социальную функцию. Мне кажется, этот серьезный посыл сейчас актуален для многих: забота о людях, о нашей планете, о том, чтобы объединить предпринимателей, общество, правительство. Недавно мэр Иркутска Руслан Болотов на встрече с бизнес-сообществом города тоже говорил о том, что чувствуется потребность изменения отношения этих сфер.

Об эко-проектах и «зеленом» финансировании

Экологическими вопросами Сбербанк занимается не один год. Количество «безбумажных» направлений в банке растет с каждым годом: все процессы, которые можно провести электронным способом, реализуются именно так.

Юлия Кальвина: Мы уже реализовали сбор батареек, участвовали в сборе мусора на Байкале. Сейчас устанавливаем везде раздельный сбор мусора. Кроме того, будем думать о том, как этот мусор перерабатывать. Из бумаги, например, уже делаем ручки.

Кроме таких точечных мер, Сбер разрабатывает и большую комплексную программу – «зеленое» финансирование бизнеса. По мнению Управляющего Иркутским отделением банка, эта программа будет еще более важна для позитивного воздействия на экологию.

Мы хотим разработать экологический индекс, по которому сможем оценить наших корпоративных клиентов, понять, кто как влияет своим производством на экологию. Если предприятие активно внедряет высокие уровни переработок, снижает загрязнение окружающей среды, то мы будем давать скидку в процентах на кредитование.

Фото: Андрей Фёдоров.

Об акции «Посади дерево»

«Зелеными» кредитами помощь природе не ограничится. Весной Сбер проведет в Иркутске акцию «Посади дерево- сохрани планете жизнь». Локаций ожидается несколько: в Свердловском, Октябрьском районах. В дальнейшем банк намерен инициировать еще несколько зеленых территорий – например, возродить Вознесенский парк на пересечении улиц Трилиссера, Партизанской, Байкальской.

Юлия Кальвина: В этом году мы делали необычные новогодние поздравления нашим корпоративным клиентам – дарили сертификаты на личное дерево, которое они смогут посадить во время акции. И я была очень удивлена, как руководители компаний реагировали: все сказали, что придут, и обязательно с детьми. Это здорово.

Об иркутских вкладчиках

Несмотря на все изменения и работу в парадигме экосистемы, Сбер все-таки остается банком, оказывая вполне классические банковские услуги. Многие состоятельные жители Иркутской области, например, хранят свои сбережения на вкладах в Сбербанке. Общий объем средств вкладчиков в Иркутской области сейчас достигает 231 млрд рублей.

Юлия Кальвина: В Иркутске есть обеспеченные люди. Помню, когда приехала в 2015-м, мне бросилось в глаза количество дорогих машин. Найти на дороге «Жигули», «Ладу», «Ниву» – это надо постараться. Поэтому с точки зрения платежеспособности все неплохо. По вкладам у нас очень высокая доля рынка – первое место среди других Сберов, на других территориях.

В этом году, как ни странно, мы увидели прирост на наших вкладных счетах – я имею в виду не только вклады как таковые, но и остатки на текущих счетах – почти 11%. Во время кризиса 2014-го, если помните, все было иначе: люди выносили деньги из банкоматов сумками. Население, видимо, уже устало от кризисов, перестало их воспринимать – и в этот раз реагировало очень спокойно. Прирост же, скорее всего, связан с тем, что траты были снижены: если посмотреть обороты по эквайрингу, то они упали, и сильно.

Фото: Андрей Фёдоров.

Об инвестициях

Люди, которые хотят не только сохранить свои сбережения, но и заработать, обращают все большее внимание на фондовый рынок. По всей России выросло количество брокерских счетов, индивидуальных инвестиционных счетов – Сбербанк тоже предлагает такие услуги.

Юлия Кальвина: У нас очень высокий рост по брокерским счетам. Клиенты понимают: если ты хочешь зарабатывать, то тебе нужно что-то большее, чем вклад. И здесь, конечно, многое зависит от финансового образования людей. Не каждый понимает, что покупка акций – это риск. Поэтому мы сейчас практически во всех сегментах: и для VIP-клиентов, и для клиентов высокого уровня доходности, и даже в массовом сегменте – вводим функцию финансового советника, консультанта: наш менеджер сможет рассказать о низкорисковых вложениях, в том числе облигациях, инвестиционных фондах.

О кредитной активности

Интересуются иркутяне и кредитными продуктами Сбера. Абсолютным хитом последнего времени стала ипотека: спрос вырос на 46%. Субсидированная ставка 6,1% привлекла очень многих – кредиты брали и на вторичное жилье, и на новостройки. Банк, в свою очередь, обеспечивал проектным финансированием застройщиков.

Юлия Кальвина: Ориентация на застройщиков – это тоже наша стратегия, у нас в портфеле достаточно много строительных компаний, и их активность в 2021 году тоже ожидается высокой. Спрос на жилье есть, и серьезный, поэтому я думаю, что нас ждут хорошие темпы строительства. Не знаю, сколько времени продлится господдержка, но пока льготная ипотека есть и ставка низкая, это будет подогревать желание клиентов купить жилье.

Что касается потребительских кредитов, то они тоже выросли, причем достаточно неплохо – на 22%. Весну мы провели в жестком локдауне – спрос на потребительское кредитование упал, потом ожил, затем опять снизился. Но в декабре мы увидели, что активность все-таки есть.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк.

Фото: Андрей Фёдоров.

О готовности учиться и меняться

Руководить отделением банка, который постоянно меняется, Юлии Кальвиной помогает умение адаптироваться, учиться, любопытство и интерес к новому. В копилке знаний управляющего – 2 MBA, владение двумя языками, опыт предпринимательства и преподавательской деятельности.

Юлия Кальвина: Я учусь всю жизнь и надеюсь продолжать эту историю, потому что я человек любопытный, меня действительно очень многие темы затягивают. А сейчас есть все возможности для развития: пандемия дала толчок огромному количеству различных онлайн-программ, можно слушать лекции самых известных в мире профессоров, не выходя из дома или офиса.

В юности я училась в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности «экономист-международник», выучила английский и немецкий. Затем окончила аспирантуру в Оренбурге по направлению «нефтяная промышленность», 10 лет преподавала на кафедре мировой экономики, параллельно возглавляла финансовый отдел крупной нефтяной компании. Затем, уже работая в Сбербанке, поучаствовала в двух программах MBA. Сейчас прохожу обучение в банке по цифровизации.

Я люблю изменения. Мне кажется, в Сбере невозможно работать, если человек не адаптивен к изменениям. У нас их такое количество, что, если человек консервативный, с большим уровнем риска, беспокойства, он просто не сможет работать. Мы все всегда заряжены на что-то новое.