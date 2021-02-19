Иркутская нефтяная компания награждена Знаком экологической культуры

ООО «Иркутская нефтяная компания» награждено Знаком экологической культуры, учрежденным в Иркутской области.

Руководство и коллектив компании были отмечены благодарственным письмом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за планомерное внедрение принципов устойчивого развития предприятия, передовых идей в программу формирования экологической культуры населения Иркутской области.

Фото из архива компании

Иркутская нефтяная компания принимает все меры, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на своих месторождениях и лицензионных участках недр. С 2009 года в компании принята и действует экологическая политика.

Компания добровольно взяла на себя обязательство соответствовать международным требованиям в сфере охраны окружающей среды, прошла сертификацию и ежегодно подтверждает свое соответствие международным стандартам интегрированной системы менеджмента, объединяющей систему экологического менеджмента и систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Компания поддерживает научные учреждения и общественные организации, реализующие экологические проекты, ведет мониторинг состояния окружающей среды, занимается просветительской работой, внедряет лучшие экологические практики.

Фото из архива компании

Региональный знак экологической культуры учрежден Благотворительным Фондом «Подари Планете Жизнь», ООО «РТ-НЭО Иркутск», ООО «Региональный северный оператор» и Молодежным Благотворительным Фондом «Возрождение Земли Сибирской» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии региона.

По сообщению пресс-службы ООО «ИНК»