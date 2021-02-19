Иркутская нефтяная компания награждена Знаком экологической культуры

ООО «Иркутская нефтяная компания» награждено Знаком экологической культуры, учрежденным в Иркутской области.
Руководство и коллектив компании были отмечены благодарственным письмом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за планомерное внедрение принципов устойчивого развития предприятия, передовых идей в программу формирования экологической культуры населения Иркутской области.
Иркутская нефтяная компания принимает все меры, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на своих месторождениях и лицензионных участках недр. С 2009 года в компании принята и действует экологическая политика.
Компания добровольно взяла на себя обязательство соответствовать международным требованиям в сфере охраны окружающей среды, прошла сертификацию и ежегодно подтверждает свое соответствие международным стандартам интегрированной системы менеджмента, объединяющей систему экологического менеджмента и систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Компания поддерживает научные учреждения и общественные организации, реализующие экологические проекты, ведет мониторинг состояния окружающей среды, занимается просветительской работой, внедряет лучшие экологические практики.
Региональный знак экологической культуры учрежден Благотворительным Фондом «Подари Планете Жизнь», ООО «РТ-НЭО Иркутск», ООО «Региональный северный оператор» и Молодежным Благотворительным Фондом «Возрождение Земли Сибирской» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии региона.
По сообщению пресс-службы ООО «ИНК»