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Иркутская нефтяная компания награждена Знаком экологической культуры

ООО «Иркутская нефтяная компания» награждено Знаком экологической культуры, учрежденным в Иркутской области.

Руководство и коллектив компании были отмечены благодарственным письмом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за планомерное внедрение принципов устойчивого развития предприятия, передовых идей в программу формирования экологической культуры населения Иркутской области.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Иркутская нефтяная компания принимает все меры, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на своих месторождениях и лицензионных участках недр. С 2009 года в компании принята и действует экологическая политика.

Компания добровольно взяла на себя обязательство соответствовать международным требованиям в сфере охраны окружающей среды, прошла сертификацию и ежегодно подтверждает свое соответствие международным стандартам интегрированной системы менеджмента, объединяющей систему экологического менеджмента и систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Компания поддерживает научные учреждения и общественные организации, реализующие экологические проекты, ведет мониторинг состояния окружающей среды, занимается просветительской работой, внедряет лучшие экологические практики. 

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Региональный знак экологической культуры учрежден Благотворительным Фондом «Подари Планете Жизнь», ООО «РТ-НЭО Иркутск», ООО «Региональный северный оператор» и Молодежным Благотворительным Фондом «Возрождение Земли Сибирской» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии региона.

 По сообщению пресс-службы ООО «ИНК»


<p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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