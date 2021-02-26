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Россияне увеличили траты на одежду в 3,5 раза к 23 февраля

Россияне в праздничные дни не скупились на подарки и развлечения: траты с 20 по 23 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли на 42%, а средний чек - на 26%, свидетельствуют данные торговых оборотов  в эквайринговой сети ПСБ. При этом, исходя из анализа трат, можно предположить, что чаще, чем в прошлом году, россияне в качестве подарков выбирали одежду - расходы на ее покупку выросли почти в 3,5 раза, а средний чек увеличился на почти на 60% и составил около 3 500 рублей.

Судя по резкому росту расходов на развлечения, большая, чем в прошлом году, часть россиян предпочла подаркам организацию досуга: траты в кино, театрах, музеях, галереях и других местах отдыха выросли более чем вдвое, тогда как средний чек снизился на 16%. Тем не менее, доля таких расходов в общих тратах россиян по-прежнему невелика и не смогла занять лидирующие позиции в списке наиболее популярных.

В результате, несмотря на резкий рост спроса на отдельные категории товаров и услуг, структура расходов россиян в целом осталась неизменной, а наибольшей популярностью в праздничные выходные традиционно пользовались кафе и рестораны - их доля от всего объема трат в указанный период 2021 года составила около 21%, при этом прирост оборота составил свыше 40%. Клиенты в среднем тратили 830 рублей за ужин, что на 31% больше, чем в прошлом году. 

Неизменно востребованы среди покупок к 23 февраля и товары категории «Автомобили/автозапчасти и аксессуары». Россияне покупали такой продукции больше, но по близким к уровням прошлого года ценам: расходы выросли в 1,5 раза, а средний чек - лишь на 6%. В итоге доля этой категории в общем обороте сохранилась приблизительно на уровне прошлого года, удержав третью строчку популярности.

Следом – «Обувь», однако, по сравнению с прошлым годом расходы на нее сократились 10%, а средний чек снизился на 4% - до 2 377 рублей 

Замыкает пятерку «Парфюмерия и косметика» с незначительным ростом на 8% и средним чеком в 936 рублей, что на 4% больше, чем в 2020 году. 

Практически не изменились обороты в СПА-салонах и книжных магазинах.

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Ожидаемое значительное падение торговых оборотов было зафиксировано в категории «Туризм» - по сравнению с прошлым годом они снизились на 87%, а средняя сумма, которую туристы готовы были потратить на путешествия, снизилась на 70% и составила 15 847 рублей. 

«Анализ эквайринговой статистики ПСБ показал, что в праздничные выходные люди старались проводить время с близкими и друзьями за пределами дома. Люди соскучились по встречам и совместному времяпровождению после долгого периода ограничений, которые сейчас постепенно снимаются. Кафе, рестораны, театры, кино, музеи и другие места проведения досуга стали самыми востребованными в праздники, при этом положительная динамика по тратам в этих категориях по сравнению с прошлым годом говорит об их особенной популярности после режима самоизоляции и социального дистанцирования», - отметил Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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