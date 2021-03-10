Эксперт Примсоцбанка рассказал о трендах ипотечного кредитования

Снижение потребительского спроса из-за падения доходов населения в 2020 году поставило под угрозу многие отрасли, в том числе и сферу строительства жилой недвижимости. Однако благодаря мерам господдержки строительства и программе льготной ипотеки, рынок доступного жилья и система ипотечного кредитования продемонстрировали максимально позитивные результаты по итогам года. Негативным побочным эффектом спроса на льготные программы стал рост цен на жилье, отмечают эксперты Примсоцбанка.



Об этом, а также о том, какие возможности покупки жилья сегодня доступны населению и какие меры предпринимают банки в конкурентной борьбе за клиента рассказывает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк.



Илья, расскажите, как изменился ипотечный рынок за 2020 год? Как изменились тренды на ипотечном рынке под влиянием пандемии?



– Первый тренд - в связи со снижением рыночных процентных ставок, у нас наблюдался рост спроса на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов. По итогам 2020 года, их доля составила 30% от общего объема выданных банком кредитов.



Второй - запуск и реализация субсидированных льготных федеральных программ кредитования, таких как «Льготная ипотека на новострой», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека». Их запуск позволил повысить доступность ипотечного кредитования для граждан, поддержать строительную отрасль, обеспечить рост объемов ипотечного кредитования. Примсоцбанк активно участвовал и продолжает участвовать в реализации не только данных программ, но и региональных социальных программах поддержки. Таких как «Социальная ипотека для жителей Московской области», «Для работников областных государственных и муниципальных учреждений Иркутской области, ветеранов и инвалидов боевых действий. Также начали действовать и особые условия для работников медицинских учреждений. По итогам 2020 года, доля выдач по льготным программам у нас составила 15%.



В тоже время запуск льготных условий кредитования спровоцировал рост стоимости недвижимости, как на новострой, так и на готовое жилье. В отдельных регионах стоимость жилья выросла до 20%, при том, что доходы населения не увеличились. Третьим трендом стала оптимизация процесса получения ипотечного кредита и сокращение списка требуемых документов.



Как работал банк в условиях пандемии? Какие шаги вы предпринимали, чтобы поддержать клиентов?



– Если говорить о периоде ограничительных мер, то смело можно сказать, что в это время мы были нацелены на наших клиентов: предоставляли кредитные каникулы, отсрочки, реструктурировали кредиты – всего за весну и лето мы предоставили порядка 150 различных отсрочек и «кредитных каникул». Примсоцбанк постарался максимально учесть потребности граждан и требования рынка. Мы упростили процедуру оформления ипотечного кредита: запустили ипотеку по двум документам, реализовали возможность подачи заявки в режиме онлайн. В 2021 году мы планируем продолжить совершенствовать продуктовую линейку и процессы оформления ипотечного кредита. Уже сейчас мы запустили кредитование на покупку квартиры с минимальным первоначальным взносом от 10%. При этом воспользоваться данным предложением может любой гражданин РФ, приобретающий квартиру в городе присутствия ипотечного отдела банка.



Хочу также отметить, что в июле прошедшего года Примсоцбанк заключил соглашение об информационном взаимодействии с Отделением Пенсионного фонда. И теперь получить справку об остатке средств маткапитала или подать заявление о распоряжении данными средствами можно в любом ипотечном отделе Банка.



Какой уровень средневзвешенных ипотечных ставок, по Вашему мнению, будет наблюдаться на рынке в 2021 году?



– Мы прогнозируем рост средневзвешенной ставки на уровне 0,5 процентных пунктов в связи с ожиданием закрытия программы льготного кредитования или её модернизации – например, данная программа может стать доступной только для отдельных категорий граждан.



Какие методы конкуренции и удержания доли рынка, по Вашему мнению, являются на ипотечном рынке наиболее эффективными на текущий момент? Кого вы рассматриваете в качестве основных конкурентов? Каковы конкурентные преимущества Вашего банка?



– Основные банки-конкуренты для нас – это банки, входящие в топ-30 ипотечных банков РФ. Наш банк на протяжении более 15 лет входит в эту 30-ку.



Мы осуществляем ипотечное кредитование всех категорий граждан, кредитуем все виды недвижимости (комнаты, доли, квартиры, дома, машиноместа), кредитуем на личные нужды населения под залог имеющегося жилья, а также участвуем в реализации льготных федеральных и региональных программа кредитования. Также мы одни из немногих, кто осуществляет кредитование, как по собственным программам, так и по программам банков-партнеров, таких как АО "Банк ДОМ.РФ" и ПАО "Росбанк". Это позволяет максимально удовлетворить потребности клиентов. Ещё одно из наших преимуществ - возможность рассмотрения клиентов на индивидуальных условиях. Большая часть заявок рассматривается сотрудниками, которые могут полностью оценить ситуацию и принять взвешенное решение. Применение автоматизированного скоринга, на наш взгляд, не позволяет оценивать сложные заявку в комплексе.



Видите ли вы рост интереса клиентов к цифровизации ипотечных сделок на фоне пандемии?



– Безусловно, в условиях пандемии и жесткой борьбы за клиента, цифровизация - один из важнейших инструментов развития ипотечного бизнеса. Мы активно развиваем эти процессы и упрощаем все этапы работы с клиентом – от подачи заявки, до закрытия ипотечного кредита. Банк уже более 2-х лет активно развивает дистанционный способ взаимодействия с партнерами – агентами по недвижимости. Сервис "Личный кабинет риелтора" позволяет без обращения в банк сформировать заявку на кредит, общаться с менеджером и отслеживать статус заявок. Кроме того, сервис реализован в формате "рабочего стола" для агента, где имеются все необходимые для их работы документы, калькулятор, описание программ, новости, изменения, полезные ссылки (РОСРЕЕСТР, ФССП, БАНКРОТСТВО и т.д.) Уже сегодня, 35% выданных кредитов – это кредиты, заявки по которым поданы через «Личный кабинет риелтора». В 2021 г. мы продолжим делать его более функциональным. Для клиентов – пользователей мобильного банка мы, кстати, реализовали возможность подачи заявки дистанционно, без посещения офиса банка. На сайте это так же можно сделать: достаточно авторизоваться через Госуслуги и прикрепить необходимые документы.



Отметим, что в настоящий момент Примсоцбанк внедряет и электронную регистрацию сделок, что значительно упростит этап подписания документов по сделке и сократит время регистрации сделки.



Как вы оцениваете эффективность введения льготной ипотечной госпрограммы под 6,5% на фоне значительного роста цен на первичном рынке? По вашей оценке, остается ли данная госпрограмма выгодной для заемщика в 1 полугодии 2021-го с учетом роста цен?



– Если говорить про эффективность программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%, то, по нашему мнению, она неоднозначна. С одной стороны, на начальном этапе реализации, «Льготная ипотека» позволила гражданам приобрести квартиры на первичном рынке по приемлемой стоимости. С другой, широкая доступность и популярность программы привели к росту стоимости квадратного метра, что в значительной мере нивелировало фактор низкой процентной ставки и даже наоборот – в отдельных регионах и по отдельным классам недвижимости привело к росту совокупных расходов клиента на приобретение недвижимости. Дополнительно программа подтолкнула к росту стоимость не только недвижимость на первичном рынке, но и на вторичном. С учетом обозначенной ситуации можно говорить, что данная программа выгодна для заемщика, но только в сравнении с другими программами, за счет более низкой процентной ставки.