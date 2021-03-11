Легенда мирового бокса Костя Цзю прилетает в Иркутск

13 марта Костя Цзю прилетает с визитом в Иркутск на презентацию своей коллекции спортивной одежды с ярким слоганом «Никогда не сдавайся!», которая будет представлена в супермаркетах «Слата».

В субботу, 13 марта, в 13.00 на центральной площади «Модного квартала» (на улице) пройдет мероприятие с легендой мирового бокса. Всех гостей ожидают открытые мастер-классы от Кости Цзю и боксеров из Федерации по боксу Иркутской области, спарринги, розыгрыши и автограф-сессии.

«В Иркутске 2021 год объявлен Годом Спорта, что с удовольствием готова поддержать наша сеть. Особенно сейчас, когда от тяжелого пандемического режима многие уже устали. Людям нужен заряженный глоток энергии, общение с интересными яркими людьми, вдохновение, участие в спортивных инициативах. И мы рады, что у нас есть возможность привезти в Иркутск Константина Цзю. Отметим, что ТС «Слата» на сегодня стала единственной эксклюзивной розничной сетью в России по продаже брендовой одежды с ярким слоганом «Никогда не сдавайся!» – рассказала руководитель департамента по связям с общественностью Яна Абалымова.

Также, в рамках двухдневного визита звезда мирового бокса встретится с юными боксерами в спортивной школе «Лидер» и ответит на вопросы журналистов во время встречи. Мероприятие пройдет 13 марта с 10.00 до 11.00 часов.