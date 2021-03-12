Сбер поможет федеральным ретейлерам развивать бизнес в республике Удмуртия

Сбер провёл круглый стол «Удмуртия для ретейлеров!» с участием заместителя Председателя Правления Сбербанка Анатолия Попова, главы Удмуртии Александра Бречалова и ведущих ретейлеров страны. Участники обсудили возможности для развития торговых сетей в республике, в том числе с использованием решений и сервисов экосистемы Сбера.

Сбер заинтересован в развитии отношений между бизнесом и государством, и мы готовы всячески способствовать диалогу между сторонами. Мы, как банк, давно и эффективно финансируем и госсектор, и предприятия торговли. Мы, как экосистема, предоставляем ретейлерам и госорганам широкий спектр решений и продуктов, среди которых облачные сервисы, биометрия, решения на основе big data и полный спектр финансовых продуктов. Мы рады, что именно на нашей площадке правительство Удмуртии и ключевые федеральные игроки в сегменте торговли смогли обсудить важные и актуальные вопросы, которые помогут наладить эффективное сотрудничество.

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Оборот розничной торговли в 2020 году составил более 239,5 млн руб., темп роста к прошлому году 95,4%, с учетом пандемии. Прогноз роста на 2021 в сопоставимых ценах — 101%. У региона есть все возможности и интересные продукты для расширения географии и каналов продаж, а также для развития розничной торговли внутри республики, в том числе с помощью инструментов Сбера.

Александр Бречалов

Глава Удмуртской Республики

На мероприятии были презентованы решения экосистемы Сбера — СберАналитика (актуальная отраслевая и региональная аналитика на основе больших данных с применением передовых технологий машинного обучения, обработки и визуализации данных) и СберФакторинг (финансирование и управление дебиторской/кредиторской задолженностью). Ретейлеры обсудили с руководством республики Удмуртия свои потребности и планы.