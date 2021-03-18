Активы Банка «Фридом Финанс» за 2020 год выросли более чем в 3 раза

За 2020 год Банк «Фридом Финанс» получил чистую прибыль по РСБУ в размере 263,7 млн руб., что на 11% выше уровня 2019 года.



Позитивную динамику продемонстрировали также активы банка: на 1 января 2021 года их объем составил 16 млрд руб., что более чем в три раза превышает результаты 2019 года (5,2 млрд руб.).



Собственные средства за прошлый год выросли более чем в два раза, до 1,5 млрд руб., вследствие вливаний в октябре 2020 года в уставной капитал 907,4 млн руб.



За 2020 год портфель привлеченных средств клиентов в Банке «Фридом Финанс» вырос на 16% и составил 4,5 млрд руб.



«Прошлый год стал переломным для банковского сектора. Пандемия, самоизоляция, экономическая нестабильность заставила компании перестраивать бизнес и искать новые каналы взаимодействия с клиентами. Мы смогли оперативно адаптироваться к изменениям и новым вызовам рынка и, не сбавляя оборотов, закончить год с положительным финансовым результатом. Этому способствовали интерес россиян к фондовому рынку и, как следствие, востребованность услуг на стыке классического и инвестиционного банкинга. В прошлом году мы увеличили объем активов вместе с размером собственного капитала и сейчас расширяем продуктовую линейку. Наша цель — рост клиентской базы за счет качественного финансового сервиса», — отметила главный бухгалтер и финансовый директор Банка «Фридом Финанс» Татьяна Дерюгина.



Комиссионные доходы банка с января по декабрь 2020 года увеличились более чем в два раза и превысили 1,4 млрд руб.



По состоянию на 1 января 2021 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 27% при минимально допустимом значении 8%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 22% при минимальном нормативном значении 6%.



В Банке «Фридом Финанс» создан большой запас ликвидных активов для предотвращения возможных кризисных ситуаций. На 1 января 2021 года норматив текущей ликвидности (Н3) составил 113% при минимальном значении в 50%.