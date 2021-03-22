Иркутской области нужна улучшенная логистика для сбыта фермерской продукции

В прошлом году, в условиях ограничений цифровизация не обошла стороной и сельское хозяйство.

«Необходимость выхода на онлайн-продажи подтолкнула Россельхозбанк к созданию экосистемы Свое Фермерство. Это агросервис для фермерских хозяйств, который включает в себя поставщиков продукции и техники, ритейлеров. Здесь можно вести поиск сезонных рабочих, подбор семян, реализовать теле-ветеринарию (дистанционная, круглосуточная поддержка), аренду сельхозтехники. Экосистема предлагает сервис «Точное земледелие» (единая система управления агрономической службы сельхозпредприятий), бухгалтерские, юридические услуги. Специальный раздел – маркетплейс, то есть онлайн-магазин, фермерской продукции Свое Родное. В Иркутской области в нем зарегистрировано более 70 фермеров. Фермерские, экологически чистые продукты сегодня востребованы. При внедрении системы, мы изучили опыт других субъектов», – рассказала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Барковаа во время круглого стола на тему: «Россельхозбанк запускает уникальные цифровые сервисы для предприятий АПК», который состоялся в пресс-центре газеты «Областная».

Эксперт ИРО «Опора России» Иван Астафьев отметил, что в организации рассматривают задачу включения предприятий в систему «предприятие – заказчик», но тема агропредприятий оставалась без внимания.

«Сегодня, когда крупные торговые сети стараются экономить и качество поставляемой продукции ухудшается, мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить наших жителей качественной и недорогой продукцией, а также рассмотреть возможность поддержки местного производителя. Сервис Россельхозбанка своевременен и актуален. Важно рассмотреть оба сегмента В2В и В2С. Если сегмент для рядовых потребителей понятен, то В2В следует развивать более активно. Поскольку наши магазины также заинтересованы в том, чтобы выставлять качественную продукцию от местных производителей», – подчеркнул Иван Астафьев.

О развитии логистики рассказали представители комитета по транспорту ИРО “Опора России” Роман Неклюдов и Михаил Петров. Они считают, что проблему логистики нужно рассматривать в двух направлениях: наличие склада продукции и технологии развоза продуктов.

«Здесь важно учитывать требования Роспотребнадзора как к развозящей технике, так и к складам. Специфика продукта такова, что требует специального подхода. Эти вопросы нужно рассматривать более детально. Мы готовы спланировать транспортную логистику, проработать вопрос и встретиться уже с определенными предложениями», - уточнил Роман Неклюдов .

Директор Центрального рынка Иркутска Григорий Слезак обратил внимание, что два месяца назад вопрос о создании оптово-распределительного центра для сельхозпроизводителей уже рассматривался на уровне регионального министерства сельского хозяйства.

Исполнительный директор МООССИП "Проект "Крестьянин" Рустам Нургалиев поделился уже готовым опытом создания такого центра. Сегодня кооператив «Проект «Крестьянин», который уже зарегистрирован на платформе, объединяет более 30 фермеров. Из проблем он считает довольно сложной регистрацию на сайте интернет-магазина, но это организационная проблема и со временем она будет решена. «Проект «Крестьянин» готовит проект логистического центра в Иркутском районе.

Об исследовании маркетплейсов рассказал председатель холдинга «Формоза», член ИРО «Опора России» и Общественной палаты Игорь Жубрин. По его мнению, сейчас наиболее эффективны на рынке сервисы, которые предлагают удобство в выдаче товара для конечного покупателя и для бизнеса и могут предложить достаточный ассортимент для конкретного потребителя. Он предложил, например, в Иркутске , сделать точкой выдачи Центральный рынок – площадку, которая имеет достаточно площадей, удобное месторасположение, высокую проходимость и доверие покупателей. Таким образом, можно выстроить логистику доставки от производителя до склада и от склада до пункта выдачи. А затем открывать пункты выдачи в спальных районах. Этот опыт можно затем тиражировать и в другие города.

«Главная задача фермера – вырастить продукцию, сохранить и реализовать ее оптом. Уходить в розницу не все фермеры готовы. Поэтому логистика для них должна быть максимально простой. А значит, нужен оператор организации оптового сбора», – считает директор Центрального рынка.

Наталья Баркова обратила внимание, что есть мобильное приложение Свое Родное. К примеру, «Проект «Крестьянин» доставку осуществляет самостоятельно.

Как отметил Рустам Нургалиев, кооперация позволит повысить узнаваемость продукта, когда объединившись, фермеры создают свой бренд. Так, «Проект «Крестьянин» уже успешно доказывает, что решение вопроса именно в кооперации. Соответственно, для решения вопроса о реализации продукции есть определенная задача - объединить небольших фермеров в некие кооперативы, чтобы они могли реализовывать небольшие объемы своей продукции сообща. Иван Астафьев подчеркнул, что важно на первом этапе повысить узнаваемость и привлекательность продукции, затем переговорить с одним из агрегаторов по условиям размещения товаров.

Как отметил Рустам Нургалиев, кооперация позволит повысить узнаваемость продукта, когда объединившись, фермеры создают свой бренд. Так, «Проект «Крестьянин» уже успешно доказывает, что решение вопроса именно в кооперации.

«Развитие кооперативов поддерживает и региональный минсельхоз. А затем агломерация всех кооперативов возможна на базе оптово-складского центра», – считает директор регионального Россельхозбанка.

«Создание такого центра, это по сути создание того самого оператора, который собирает под себя поставщиков. Но такие объединения нужно стимулировать», – подчеркнул Иван Астафьев. «Важно разработать меры, чтобы фермеру было выгодно вступить в кооператив. Одной из форм объединения должно стать взаимодействие с Ассоциацией муниципальных образований».

Заместитель начальника отдела растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства Иркутской области Андрей Хабардин согласен, что создание платформы позволит фермерам снизить издержки на реализацию товаров. И что реализация в розницу не совсем выгодна сельхозпроизводителям. Действительно нужно развивать оптово-логистические центры. Ведется изучение опыта западных регионов России. Минсельхоз сейчас разъясняет фермерам принципы работы на ресурсе Россельхозбанка, в том числе по приобретению техники и минеральных удобрений по приемлемым ценам и по прозрачным логистическим схемам.

По мнению Ивана Астафьева, создание оптово-логистических центров для бизнеса мероприятие очень затратное, но это может стать крупным инфраструктурным проектом, если правительство региона концессионно поучаствует в работе.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.