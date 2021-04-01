Россияне всё чаще предпочитают дома квартирам

Реализация программы льготной сельской ипотеки, улучшение условий индивидуального жилищного строительства, а также пандемия вызвали рост спрос на частные дома. К такому выводу пришли эксперты Россельхозбанка, проанализировав собственную статистику кредитования. За январь и февраль 2021 года на покупку дома с земельным участком и строительство дома по программе льготной сельской ипотеки банк выдал более 5 млрд рублей, что составляет порядка 48% из общего объема предоставленных средств, в то время как по итогам 2020 года этот показатель находился на уровне 41%. По оценке РСХБ, потенциал дальнейшего роста спроса на дома будет реализовываться при условии продолжения льготной ипотечной программы.

За первые два месяца 2021 года в 29 региональных филиалах Россельхозбанка более половины выдач по сельской ипотеке пришлось на строительство и приобретение жилого дома с земельным участком. Для сравнения, в 2020 году таких филиалов было почти на треть меньше – 21.

«Банк наблюдает тенденцию к увеличению спроса на частные дома на сельских территориях. Мы связываем данную динамику с запуском РСХБ базы типовых проектов индивидуального строительства жилья, которая значительно упрощает процесс согласования ипотечного кредита под строительство домов. При этом специалисты Банка предлагают именно те проекты, которые уже одобрены в конкретном регионе: это зависит от ряда факторов, в том числе материалов и толщины стен, учитывающие климатические особенности региона. По желанию клиента могут быть предложены проекты, одобренные в других регионах. Также данную динамику мы связываем с увеличением числа подрядных организаций, осуществляющих строительство жилья по индивидуальным проектам», – рассказала руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

По итогам 2020 года Россельхозбанк аккредитовал 448 подрядных организаций для ИЖС, а к марту их количество выросло на 46% – до 656.

В настоящий момент Банк сформировал базу из 100 типовых проектов ИЖС, которые позволяют с учетом климатических условий различных регионов страны грамотно подобрать конструктивные элементы строения и построить уютный, теплый дом.

Помимо льготной ставки и улучшению условий ИЖС существуют и другие – внешние – драйверы усиления спроса на дома. Среди них пандемия, а также, по мнению аналитиков Россельхозбанка:

Удалённая работа. 2020 год дал во многом положительный опыт работы из дома, и в ряде компаний такой формат полностью или частично сохраняется. Соответственно, сотрудники больше не связаны необходимостью ездить в офис и могут выбирать жилье с точки зрения не близости к работодателю, а комфорта. В этом аспекте жизнь за городом выигрывает в первую очередь за счет экологии и обычно более просторной жилплощади.

Изменения в законодательстве. С января 2021 года сельская ипотека действует в многоквартирных домах высотой не более 5 этажей. Таким образом, среди доступных вариантов заемщик объективно гораздо чаще, чем ранее, обращает внимание именно на индивидуальные дома.

Сезонность. В России пик спроса на приобретение загородного жилья или его строительство традиционно приходится на весну, так как в это время можно правильно выбрать земельный участок, оценить все его плюсы и минусы, осмотреть прилегающую к участку территорию, а также в случае строительства поставить до конца осени дом под крышу.

«Пандемия усилила желание жить за городом, где ниже плотность населения и лучше экологические условия. Удалённая работа добавила к традиционным представителям аграрных профессий тех, кто больше не привязан к офису и может предпочесть сельскую местность городской среде. Мы видим общественный запрос на жизнь в индивидуальном доме за городом, и это долговременный тренд. Совокупность экономических, законодательных и других факторов позволяют предположить, что спрос на дома будет укрепляться при условии продолжения субсидирования программы «Комплексное развитие сельских территорий», – резюмировала Светлана Вишнякова.