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ТАСС: правительство выделит производителям сахара и масла 9 млрд рублей

Правительство РФ подготовило проект распоряжения о выделении Минсельхозу 9 млрд руб. на возмещение производителям сахара и подсолнечного масла части затрат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, согласованный Минфином.

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«В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд руб. для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли»,— говорится в проекте распоряжения.

В документе уточняется, что при текущей среднероссийской цене реализации рафинированного подсолнечного масла (92,6 руб.за 1 литр с НДС) убыток производителя на 1 литр подсолнечного масла составляет порядка 9,7 руб. Наибольшие объемы межбюджетных трансфертов планируется направить в Воронежскую область — 1,6 млрд руб., Ростовскую область — 1,1 млрд руб. и Краснодарский край — 1 млрд руб. Предлагается компенсировать затраты с апреля по конец сентября 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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