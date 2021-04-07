Проверка дорог началась в Иркутской области

Специальные комиссии в первую очередь проверяют гарантийные объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также региональных программ, отремонтированные в 2018-2020 годах. Это более 300 участков, которые должны проверить до конца мая этого года.

Комиссии осматривают дорожное полотно, тротуары, бордюры, пандусы, пешеходные дорожки и ограждения, дорожные знаки, разметку проезжей части и выявляют дефекты, которые могли проявиться в процессе эксплуатации в осенне-зимний период. По результатам уже состоявшихся выездов на некоторых объектах зафиксированы раскрытые поперечные и продольные трещины, выбоины асфальтобетонного покрытия, разрушение покрытия вокруг решеток дождеприемных колодцев. По гарантийным обязательствам исполнители работ должны устранить дефекты в течение 30 дней.

– Задача нацпроекта «Безопасные качественные дороги» не только обновление, но и сохранение качества дорожного полотна на длительный срок. Согласно контрактам, гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия составляет, как правило, четыре года. Подрядчики обязаны устранить дефекты за свой счёт, – сказала директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Параллельно проводится диагностика всех автодорог федерального и регионального значения и улично-дорожной сети населённых пунктов. Специалисты выявляют недостатки их покрытия, места, где нужно восстановить дорожные знаки, ограждения. В ближайшее время начнётся обновление разметки. На основных магистралях и центральных улицах городов это нужно сделать к 9 мая.