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«Гранд-Строй» стал лидером рейтинга «ТОП застройщиков Иркутской области»

Строительная компания «Гранд-Строй» вышла на первое место в ТОПе застройщиков Иркутской области, поднявшись за минувший месяц на три пункта. Кроме этого, своё лидерство в рейтинге новостроек региона вновь подтвердил ЖК «SUNCITY», а ЖК «Life», впервые вошедший в рейтинг, сразу занял в нём вторую позицию.

Данные опубликованы на сайте Единого ресурса застройщиков. По информации ресурса, все застройщики, попадающие в рейтинг, ранжируются по объёму текущего строительства, вводу жилья и потребительским качествам ЖК.

– В современном жилом комплексе сейчас важны не столько квадратные метры, а проработанная до мелочей концептуальная эргономика, удобная для повседневной жизни. В ходе строительства и благоустройства мы «дошлифовываем» в своих проектах какие-то детали с точки зрения потребительских качеств, чтобы людям было удобно и комфортно жить в нашем ЖК, – говорит генеральный директор компании Екатерина Прядко.

Сейчас «Гранд-Строй» возводит шесть домов 3-й и 4-й серии жилого комплекса «SUNCITY». Шесть домов 1-й и 2-й очереди введены в эксплуатацию 6 апреля 2021 года.

Справка
Жилые комплексы в рейтингах ЕРЗ оцениваются по 106 параметрам, каждый из которых входит в одну из 17 групп: от транспортной доступности и социальной инфраструктуры до безопасности и уважения к клиенту.

 

ООО СЗ "Гранд-Строй 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257, БЦ "Академический", 1 этаж

55-15-15, 65-05-20

grandstroy38.ru

 

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