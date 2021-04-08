Прием документов на туристические визы для посещения Хорватии открылся в 19 городах России

Оператор визовых центров Хорватии VFS Global начал прием документов на туристические визы в 19 городах России, пишет «Интерфакс».

«Визовые центры Хорватии открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Мурманске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Омске, Самаре, Саратове и Уфе. В Москве, Иркутске, Краснодаре, Ростове, Хабаровске и Владивостоке необходима предварительная запись для посещения визового центра, которая производится на сайте VFS Global», – сообщает компания.

В сообщении отмечается, что теперь обязательным требованием при подаче документов является подтверждение оплаты проживания.

Напомним, ранее власти Хорватии разрешили с 1 апреля въезд в страну иностранным гражданам, привитым не только европейскими вакцинами, но также китайскими и российской вакциной «Спутник V». Привитые иностранные граждане могут въехать в Хорватию спустя две недели после получения второй дозы вакцины.