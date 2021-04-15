Донорские акции пройдут в Иркутской области

Они приурочены к Национальному Дню донора, сообщают в областной администрации.

Как рассказал главный врач ГБУЗ «Иркутская областная станция переливания крови» Максим Зарубин, мероприятия пройдут в Иркутске, Саянске, Братске, Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском. Запланировано торжественное вручение нагрудных знаков «Почетный донор России» и почетных грамот выдающимся донорам. Кроме того, донорам, пришедшим на донацию, будут вручаться раритетные нагрудные знаки СССР − «Капелька».

Напомним, с 2011 года в рамках праздничных мероприятий Служба крови Иркутской области традиционно проводит открытие выездных донорских акций на мобильном пункте заготовки крови (МПЗК) в городе Иркутске.

В Иркутской области действуют программы по развитию донорского движения: «Донорское совершеннолетие», «Молодой кадровый донор», в которых ежегодно принимают участие более 600 молодых людей в возрасте 18 лет и почти 2000 молодых людей в возрасте до 30 лет.