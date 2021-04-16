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Ничего страшного не случилось — аналитики о влиянии санкций на рынок

Решение ввести санкции в отношении российского суверенного долга, о котором говорили последние годы, наконец-то случилось, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Однако снижение рубля и российских фондовых индексов достаточно умеренное. Основных причин две. Первая и главная — для российского бюджета важнее всего цены на нефть, а сегодня нефть марки Brent торгуется по $66 за баррель. Второй момент — все эти события уже были заложены в цену. О новом витке геополитической напряженности можно будет говорить, только если Владимир Путин откажется встречаться с Джо Байденом.

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Текущая ситуация на рынках позволяет предположить повышение ключевой ставки на 0,5%, с 4,5% до 5% на ближайшем заседании. На конец года мы ее видим на уровне 6%. Текущая ситуация — дорогой нефти и дешевого рубля — очень выгодна нефтегазовым экспортерам, из которых мы прежде всего выделяем префы «Сургутнефтегаза», так как они отличаются уникальной дивидендной доходностью. Сохранение слабого рубля позволяет рассчитывать на хорошие дивиденды не только в 2021, но и 2021 году.

В целом ничего страшного не случилось. Покупайте российские ценные бумаги, естественно, с учетом будущего повышения ключевой ставки. До конца апреля доллар может колебаться в рамках 75-79 руб., евро – в интервале 89-94 руб. Если курсы доллара и евро уйду выше, то в ситуацию вмешаются Минфин и ЦБ РФ, чтобы продавать валюту в целях поддержки рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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