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Глава Ростуризма о возврате денег за туры: Надо идти на компромисс

Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова, комментируя тему возврата денежных средств за несостоявшиеся туры в Турцию, призвала всех участников идти на компромисс, иначе туроператорам грозят банкротства. Вынужденное решение об отмене рейсов в Турцию и Танзанию поставило всех в сложнейшую ситуацию.

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–  Конечно же, туристы имеют право обратиться за возвратом средств. Но мы просим, в тех случаях когда это возможно, договариваться о переносах на другие направления или более поздние даты, находить взаимоприемлемые решения. Искренне понимаю, что все туристы хотят либо деньги, либо немедленно услугу. Но в текущих условиях просим находить компромисс. Туроператоров – максимально идти на встречу, туристов – с пониманием относится к невозможности исполнить все обязательства прямо сейчас. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы все туристы получили в конечном итоге либо деньги, либо услугу. Это ключевое. Потому что в случае массовых банкротств, в первую очередь страдают сами потребители, – подчеркнула Зарина Догузова.

Ранее правительство России распорядилось вернуть туристам деньги за туры за рубеж по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года включительно. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Потери российских туроператоров от ограничения авиасообщения с Турцией оцениваются в 5 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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