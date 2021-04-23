Россельхозбанк продолжает прием заявок на льготную ипотеку

Банк принимает заявки на приобретение жилья под ставку 2,7% годовых, сообщают в пресс-службе РСХБ.

– РСХБ реализует весь комплекс мер государственной поддержки. На сегодняшний день возобновлены субсидии на льготную ипотеку – в нашем регионе программа пользуется повышенным спросом. В Банк поступают в большей части заявки на строительство индивидуальных домов, причём заявки поступают не только из Иркутского района. Подключаются другие территории, даже такие, как Тайшетский, Братский районы. 80% кредитов по сельской ипотеке на текущий момент мы выдаем заёмщикам, проживающим на удаленных территориях. Это хорошая тенденция, – отметила Наталья Баркова.

Ипотеку на приобретение готовых квартир, либо договор долевого участия в строительстве жилой недвижимости можно оформить под коммерческую ставку, с последующим рефинансированием кредита с льготной ставкой до 3% годовых.