Биометрия Сбера появится в магазинах «Магнит»

Сбер продолжает внедрять биометрию и технологию оплаты взглядом в розничные магазины. Очередной площадкой, но которой будет доступен сервис, стали магазины «Магнит».

Новый способ оплаты уже доступен в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону практически во всех форматах семьи магазинов «Магнит». К июню компания планирует подключить к сервису более 100 торговых точек в Москве и Краснодаре.

Воспользоваться новой технологией могут все клиенты банка, активировавшие распознавание по лицу. Оплатить взглядом можно на кассах магазинов «Магнит», где тестируется технология. На дисплее ПИН-пада достаточно выбрать кнопку «Оплатить одним взглядом» и взглянуть на планшет. Других действий не требуется.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

– Биометрия становится не просто технологией из будущего, она стала нашей повседневностью. Теперь можно одним взглядом оплатить продукты в магазине у дома. Радует, как быстро эта технология набирает популярность. Прошло меньше года, и от пилотирования проекта в московских кофейнях мы перешли в розничные магазины в регионах. Я уверен, это только начало и в ближайшем будущем такой метод оплаты будет популярнее, чем оплата картой или наличными.

Эдуард Ирышков, директор департамента розничных технологий сети «Магнит»: