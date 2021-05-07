Россельхозбанк расскажет о льготной ипотеке на конференции «Малоэтажный Иркутск»

8 мая 2021 года на площадке «Мой Бизнес», впервые в Иркутске состоится конференция малоэтажного строительства. Мероприятие предоставит возможность для прямого диалога специалистов отрасли и широкой общественности, а также продемонстрирует тенденции развития современной застройки.

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» как участник программы «Комплексное развитие сельских территорий» примет активное участие в мероприятии. Банк представит актуальные банковские продукты в сфере льготного ипотечного кредитования и рефинансирования, проведет консультации и переговоры с потенциальными партнерами и клиентами.

– Спрос на ипотеку с начала года только возрастает, при этом речь идет не только о сельской ипотеке, но и о других программах с государственным участием. После пандемии и вынужденной самоизоляции спрос на индивидуальные дома стал расти еще активнее. Этому способствует и общее снижение ставок по ипотеке, и меры господдержки в данном сегменте. В банк все чаще стали поступать заявки в основном на строительство индивидуальных домов, причём не только из Иркутского района – отмечает заместитель директора по розничным продуктам Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Елена Кобелева.

Конференция состоится в формате прямого диалога, на одной площадке выступит 8 спикеров – экспертов в своей сфере деятельности. Помимо выбора и условий ипотечной программы для успешной застройки жилого дома, здесь можно будет узнать о строительстве дома «под ключ»: от выбора фундамента, регистрации земельного участка, разработке скважины, выборе каркасных конструкций и материала для отделочных работ.

Официальное открытие мероприятия состоится 8 мая в 11:00.

Адрес: Иркутск, ул. Рабочая 2А/4.

Вход свободный.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.