Стали известны подробности организации отдыха гостей и болельщиков барнаульского этапа Кубка мира по гребле

Зрителей уникального спортивного события на гребном канале ждут яркие локации, шопинг-зона, а банк «Открытие» – генеральный партнер этапа Кубка мира – устроит интерактивные развлечения для детей болельщиков. Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ состоится в Барнауле 20-23 мая, сообщают в пресс-службе банка.

Шопинг-зона для гостей и участников соревнований будет расположена вдоль северной стороны гребного канала – от входной арки по направлению к трибунам. В этом пространстве будет представлена экологически чистая продукция алтайских производителей: продукты питания и напитки, оздоравливающие препараты, а также спортивная и сувенирная продукция, атрибутика, связанная с барнаульским этапом Кубка мира. Для зрителей вдоль восточных трибун будет организован фуд-корт с закусками и прохладительными напитками.

Помимо шопинга гостей чемпионата ждут интересные игровые зоны. В ярко-голубом шатре-пирамиде банка «Открытие» для семейного отдыха будет организована интерактивная нон-стоп игра River Rush.

Гостям и зрителям будут бесплатно раздавать палки-стучалки для поддержки с трибун спортсменов во время заездов, а в VIP-зоне угощать фирменным мороженным.

Банк «Открытие» является генеральным партнером барнаульского этапа Кубка мира. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 50 стран мира, также ожидается более 20 тысяч гостей. Ведущие байдарочники и каноисты планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград. Регистрация спортсменов и гостей уже открыта и продлится до 11 мая.

Подробнее о барнаульском этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ можно узнать на сайте.