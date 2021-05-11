Райффайзенбанк вошел в тройку лучших банков для получения кредита наличными

Райффайзенбанк вошел в топ-3 кредитных организаций, в которых клиенту удобнее всего получить кредит наличными, показало исследование Markswebb Cash Credit Acquisition Rank 2021. Компания исследовала процесс получения кредита для новых клиентов банка.

Оценка в рейтинге показывает, насколько быстро и удобно банки выдают кредиты наличными, отмечается в исследовании. Это количественная оценка CJM (Customer journey map или карта клиентского пути. — прим. ред.), которая учитывает удобство на каждом этапе получения кредита, скорость и сложность решения задач клиента, количество каналов оформления и вариативность пользовательского пути.

«Кредит наличными — это простой и удобный инструмент для решения множества повседневных задач. Скорость и удобство принципиально важны для клиента. Доставка карты значительно упростила процесс получения кредита для новых клиентов. При этом действующие клиенты Райффайзенбанка могут получить потребительский кредит в мобильном приложении Райффайзен Онлайн менее чем за 5 минут», — отметил Иван Карпов, руководитель направления развития потребительского кредитования Райффайзенбанка.

По данным Markswebb, в 2021 году на рынке повысился интерес к цифровым форматам финансовых услуг и особенно к процессу дистанционного оформления кредитных продуктов — как более сложных и приоритетных для банка. Все больше банков внедряют курьерскую доставку кредита — это неизбежно для поддержания конкурентоспособности.