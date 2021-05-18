Девять проектов благоустройства из Иркутской области примут участие во Всероссийском конкурсе

Это объекты из Алзамая, Свирска, Железногорск-Илимска, Зимы, Саянска, Тулуна, Усть-Кута, Шелехова и Усть-Илимска, сообщают в областной администрации.

До 1 июня 2021 года все девять проектов будут направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Итоги конкурса станут известны до 1 сентября.

Впервые примет участие в конкурсе самый маленький город Иркутской области Алзамай с населением около 6 тыс. человек.

Проектом в рамках благоустройства городского парка «Серебряный бор» предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и обустройство подходов к целебному роднику, что должно повысить индекс качества городской среды Алзамая, который на данный момент считается самым низким в Иркутской области и в России в целом.

Повторно принимают участие в конкурсе Тулун, Свирск и Саянск.

Так, в 2020-м в Тулуне в рамках проекта была благоустроена улица Ленина. В этом году на конкурс направят проект благоустройства городского парка «Тулунчик», который расположен вдоль берегов одноимённого ручья и будет объединён с дамбой, возведение которой завершится в Тулуне в этом году.

Напомним, по проекту «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда») идёт голосование за объекты благоустройства, оно завершится 30 мая. На выбор жителям Приангарья представлены общественные пространства в 17 муниципалитетах. Своё мнение уже высказали 78 072 жителя региона. Проголосовать можно на едином интернет-ресурсе или в пунктах волонтёров в торговых центрах своего города. Задать вопросы можно по телефону горячей линии при Министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области: 8-800-100-22-61.