В Приангарье через эскроу проданы квартиры на 7 млрд рублей

С начала работы механизма по приобретению жилья через счета эскроу в Иркутской области таким способом купили более 3,4 тыс. квартир. Четверть договоров заключены в I квартале 2021 года. На 1 апреля на счетах эскроу в регионе хранилось более 7 млрд рублей. Это в 5 раз больше, чем годом ранее.

Некоторые застройщики в Иркутской области уже завершили возведение жилых домов по новым правилам, а новоселы получили ключи. Всего в регионе раскрыто более 900 эскроу-счетов, почти половина — в I квартале этого года. По новому механизму только после сдачи жилья в эксплуатацию застройщик может получить деньги клиента. Так, строительным компаниям перечислено уже почти 3 млрд рублей.

«Схема покупки жилья через эскроу достаточно простая и надежная. Клиент подписывает договор долевого участия. Затем через приложение банка или в его отделении открывает счет эскроу. На нем будут храниться деньги до завершения строительства. Для дольщиков это в первую очередь спокойствие и гарантия того, что они не потеряют свои накопления на жилье. До 10 млн рублей на счетах эскроу застрахованы в системе страхования вкладов», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

С 1 июля 2019 года застройщики не могут использовать деньги дольщиков для строительства жилых домов. Они обязаны возводить жилье на собственные или кредитные средства. Исключением стали дома, которые на дату вступления закона в силу были готовы более чем на 30%, а более 10% квартир уже были проданы.

На 1 апреля 2021 года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, в регионе строится более 600 тыс. кв. м. жилья в многоквартирных домах, включая объекты, на которые только получены разрешительные документы. Большинство проектов предусматривают участие дольщиков в строительстве через счета эскроу.