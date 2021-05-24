Приверженцами здорового образа жизни считают себя 68% россиян

Причем 18% в этом однозначно уверены, а 50% склоняются к такой оценке.

Под здоровым образом жизни россияне понимают в первую очередь спорт, отсутствие вредных привычек и правильное питание. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый третий опрошенный (32%) сообщил, что ЗОЖ – это не про него: 5% заявили об этом без сомнений, а 27% рассказали, что их образ жизни скорее нездоровый, чем здоровый.

Чаще других ЗОЖ-никами в той или иной степени себя считают опрошенные старше 45 лет (71%) и женщины (69% против 66% среди мужчин). Тех, кто не относит себя к адептам здорового образа жизни, больше среди поколения 35-44-летних (37%).

По мнению каждого второго россиянина, понятие «здоровый образ жизни», в первую очередь, – это спорт, зарядка и различная двигательная активность. 42% опрошенных считают, что ЗОЖ – это отсутствие вредных привычек, а 38% говорят, что главное – это правильно питаться и не переедать.

Несколько реже респонденты называли такие составляющие healthy lifestyle, как режим дня (14%), спокойствие и позитивный настрой (8%), прогулки на свежем воздухе и отсутствие заболеваний (по 5%), а также духовность (3%) и наличие любимой работы (2%). Еще 14% опрошенных упомянули другие признаки здорового образа жизни, например, семейное благополучие, отдых и путешествия, баланс между работой и личной жизнью и т.д.

По сравнению с 2014 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, в определении понятия «здоровый образ жизни» россияне стали придавать большее значение отсутствию вредных привычек, режиму дня и отсутствию заболеваний.