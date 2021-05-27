Число сделок с новостройками в Иркутске с начала года сократилось на 52%

Новостройки растеряли покупателей. C начала 2021 года число договоров долевого участия в Иркутской области сокращается. Если в январе в регионе было заключено 570 сделок, то феврале – 458 , марте – 407, апреле – 382, сообщает Росреестр.

Аналогичный тренд в Иркутске: с начала года число сделок сократилось на 52%. Если в январе с новостройками было заключено 387 сделок, то в феврале – 344, марте – 257, апреле – 254.

Однако несмотря на снижение активности, рост цен не прекращается. Для иркутского рынка предыдущий, 2020-й, стал годом беспрецедентного роста цен на недвижимость – стоимость нового жилья в Иркутске выросла на 27%. С начала 2021 года новостройки подорожали еще на 17%. Стоимость «квадрата» на первичном рынке жилья обновила в апреле исторический максимум и составила 91 тыс. рублей, впервые значительно превысив стоимость вторичного жилья.

Вчера, 25 мая, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил проработать механизмы стабилизации цен на новое жильё в Иркутской области.