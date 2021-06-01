В России зарегистрировали более 1 млрд кодов маркировки молочной продукции

Обязательная маркировка молочной продукции стартует 1 июня, сообщают специалисты ЦРПТ.

Компании уже эмитировали 1,1 млрд кодов. Готовность к работе в новом формате подтвердили производители, ритейлеры, интеграторы и типографии, а также регуляторы, отраслевые сообщества и эксперты.

Готовность к маркировке также подтвердили типографии и интеграторы.

В компании «Трекмарк» отметили, что производители сыра и мороженого находятся в высокой степени готовности. Внедрение системы в компаниях развивается в определенных пропорциях – 60% линий выбрали типографский способ, примерно 40% линий выбрали прямое нанесение кодов на площадке. По словам интегратора, установка оборудования и ПО идет по графику и запуск маркировки не повлияет на производственные процессы компаний.

В Минпромторге России ранее отмечали, что подготовка к маркировке молочной продукции началась 2,5 года назад, все компании отрасли имели возможность принять участие в пилотном проекте, найти оптимальные решения и подготовиться к введению обязательной маркировки заранее.

«Большинство участников молочного рынка, в том числе такие крупные компании со сложным производством, как «Чистая линия», «Молвест», «Валио», «Карат» и другие, успели подготовиться к вводу маркировки, поскольку своевременно определились с техническими решениями по маркировке продукции и принимали участие в эксперименте», – говорится в сообщении ведомства.