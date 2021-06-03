«Особое место». Дворы в ЖК «SunCity» – гордость компании «Гранд-Строй»

ЖК «SunCity» лидирует в рейтинге Единого реестра застройщиков по потребительским качествам среди новостроек Иркутской области. Один из критериев, по которому определяется позиция в этом рейтинге, – благоустройство дворовых пространств жилого комплекса и их безопасность.

Фото из архива компании

Для разработки проектов общественных дворовых пространств застройщик привлёк ООО «Агентство развития территорий «Градостроительная школа» – компанию, которая занималась благоустройством территории инновационной школы «Точка будущего». Как отметила руководитель проектов «Градостроительной школы» Александра Козак, работать с «Гранд-Строем» было интересно, в первую очередь, в части реализации предложенной концепции:

– Мы проектировали много дворов, но застройщики нечасто идут на сложные и дорогостоящие решения, которые мы предлагаем, потому что качественное благоустройство стоит денег, – за «один рубль» хорошо его не сделать. И я благодарю компанию «Гранд-Строй» за то, что реализация задуманного случилась, и случилась в том качестве, которое мы хотели.

Фото из архива компании

В жилом комплексе три двора и каждый из них особенный. Здесь найдутся занятия не только для детей разных возрастов, но и для взрослых. Везде представлены как элементы для физической нагрузки, так и для познания окружающего мира, при этом все они выполнены из натуральных материалов, в основном, дерева. А резинопол, который, как правило, используют на детских площадках, разработчики заменили на мелкозернистые материалы, которые безопасны для детей и создают природную составляющую. «Поэтому атмосфера двора – как будто он не в городе, а где-то загородом», – делает акцент Александра Козак.

Фото из архива компании

Ощущение «загорода» усиливает и тематическое озеленение. Как рассказала дендролог Агата Макаршина, в одном из дворов это лесной ассортимент: хвойные растения (длинномерные сосны и ели), рябина, различные виды кустов спиреи. Следующий двор – парковая тематика, и там представлены растения, не свойственные сибирской флоре: они привезены с Дальнего Востока и адаптированы к нашим условиям. Это маньчжурские орех и ясень, амурская липа, клён Гиннала, сакура, а также три сорта гортензии, которая ещё никем не использовалась в озеленении Иркутска.

Фото из архива компании

То, что компания «Гранд-Строй» вкладывается не только в квадратные метры, отметил и партнёр застройщика по благоустройству Виталий Шахненко.

– Я 20 лет работаю со многими строителями, но «Гранд-Строй» отличает то, что руководство компании никогда не ищет, на чём бы сэкономить: оно в равной степени уделяет внимание, как качеству жилья, так и местам общего пользования. Считаю, что это «фишка» «Гранд-Строя», – прокомментировал подрядчик, который сделал для жилого комплекса один из самых интересных элементов благоустройства – песочницу-корабль.

Фото из архива компании

Кстати, несмотря на обилие зелени, дворы полностью просматриваются, и если мама отпустила ребенка гулять одного – она всегда видит его из окна. Уйти со двора ребёнок тоже не сможет, так как территория огорожена и оснащена камерами видеонаблюдения.

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