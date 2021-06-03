Нормализуется давление, улучшается настроение: о пользе уличных зарядок для иркутян рассказывают тренеры

Год массового спорта в Иркутске начался с массовых зарядок. С середины мая на 35 городских площадках проходят уличные тренировки. Одна из самых активных точек – Площадь декабристов. Занятия тут ведутся ежедневно в 8:15.

– Наполняемость у нас хорошая, на посещаемость даже плохая погода не влияет, – рассказала нашему порталу Нелли Ласыгина, одна из инструкторов этой площадки, тренер групповых программ, персональный тренер X-fit. – Стабильно на зарядку приходит 10-12 человек. Основная масса людей, приходящих в будни – это иркутяне от 40-50 лет и пенсионеры, молодежь больше активна в выходные. Уже сформировался костяк постоянных участников, этакий местный «женсовет». Им очень нравятся зарядки, даже обещали угостить нас пирожками и домашними заготовками. Общение важно для людей пенсионного возраста. Думаю, что и дачи не помешают нам в летнем сезоне собираться дружной компанией на зарядках!

Ожидается, что летом народу прибавится: уже сейчас по сарафанному радио до людей доходит информация о занятиях на свежем воздухе. К тому же, громкая музыка на площадке во время тренировок привлекает внимание.

– Что касается программы тренировок, то мы стараемся миксовать шаги аэробики и работу со своим весом, добавлять что-то из разделов суставной гимнастики, приседания в пол-амплитуды, – говорит Нелли Ласыгина. – Одна бабушка рассказала, что после того, как она стала посещать наши зарядки, у нее нормализовалось давление. Кстати, среди постоянных участников у нас не только женщины. Например, есть у нас пожилой мужчина – он ходит, очевидно, для реабилитации: без тяжелых нагрузок, но участвует во всех упражнениях в легкой форме.

Еще одна активная площадка – школа № 22 в микрорайоне Солнечный. Там ежедневно на зарядках собирается 10-15 человек, в зависимости от погодных условий.

– 95 процентов – женщины, часто это мамы с детьми, девушки-подружки, бабушки, – говорит Дарья Вологдина. – Есть постоянные участники, которые не пропускают занятия. Они уже отмечают прогресс! Наши программы подходят под физические кондиции людей разного возраста и пола, мы всегда опираемся на самочувствие людей, если тяжело – уменьшаем амплитуду упражнений, интенсивность тренировки. Много даем упражнений на растяжку, так как у нас нет задачи натренировать людей, главное – людей размять, увести их от сидячего образа жизни, дать толчок к дальнейшей физической активности.

Дарья отмечает, что 90 % посещающих зарядки иркутян – это офисные работники и люди пенсионного возраста.

– Помимо физических упражнений мы стараемся заряжать их позитивной энергией: включаем задорную музыку, придумываем веселые упражнения, – говорит инструктор. – Для меня, как для тренера, это интересный опыт: в тренажерном зале я чаще всего работаю по индивидуальным программам, а здесь – на большую аудиторию. И сама эмоционально заряжаюсь на наших зарядках, это очень круто!

Элина Халтанова