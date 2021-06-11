Российский крупный бизнес уже не считает пандемию COVID-19 главной угрозой

Выручка большинства таких компаний вернулась на докризисные уровни, сообщает РБК со ссылкой на опрос Deloitte.

Среди опрошенных 76 финансовых директоров 56% оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний, тогда как уровень пессимизма сократился до 4% – абсолютного минимума за все время наблюдений с начала 2015 года. По сравнению с предыдущим опросом (проводится два раза в год) доля оптимистичных оценок увеличилась с 46%, а доля пессимистичных – сократилась с 21%.

«Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолен», – утверждают авторы исследования. «В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России», – констатировала партнер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Екатерина Трофимова. «Компании успешно адаптировались к высокой степени неопределенности», – уверяет она.

Еще одним сигналом положительного перелома на рынке Deloitte считает рост интереса у компаний к найму новых сотрудников: почти 50% респондентов сообщили, что планируют увеличить штат. На фоне пандемии многие компании делают ставку на цифровизацию: она возглавила список приоритетных стратегий для бизнеса (ее назвали 72% респондентов в опросе Deloitte).

Компании не назвали фактор госинвестиций, но член совета директоров аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza Агван Микаелян считает, что бизнес также рассчитывает на государственное финансирование проектов, связанных с масштабным инфраструктурным строительством. «На развитие инфраструктуры предполагается потратить свыше 20 трлн руб. до 2030 года. Для сравнения: суммы того же порядка были потрачены на перевооружение Российской армии. Эти планы также вселяют оптимизм в крупный и средний бизнес», – уверен Микаелян.