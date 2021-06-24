Россельхозбанк сообщает о более, чем семикратной переподписке на выпуск «зеленых» облигаций Росатома объемом 10 млрд руб.

22 июня 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск «зеленых» облигаций ГК «Росатом» (эмитент - АО «Атомэнергопром») серии 001P-01 сроком 5 лет объемом 10 млрд руб., в ходе которого была установлена ставка купона на уровне 7,50% годовых.

Средства от выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту строительства ветроэлектростанций в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 660 МВт.

Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Кроме того, выпуск включен в сегмент зелёных облигаций Московской Биржи.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,70–7,80% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85–7,95% годовых. В ходе сбора заявок общий объем спроса инвесторов превысил 79 млрд руб., что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон и зафиксировать ставку купона на уровне 7,50% годовых.

«Накопившийся интерес российских инвесторов к эмитентам с качественным квази-государственным кредитным профилем и к Росатому в частности, а также формирующийся спрос на «зеленые» инструменты позволил эмитенту собрать более, чем семикратную переподписку и существенно снизить ставку купона» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО «АЛЬФА-БАНК», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».