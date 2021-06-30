Путин: рост цен на продовольствие – общемировая тенденция

Рост цен на продовольствие – это общемировая тенденция, заявил Владимир Путин во время прямой линии. По его словам, причин много – это и печатание денег, и ковидные последствия, и сокращение производства и рабочих мест.

– Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция – рост цен на продовольствие, везде так происходит. Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается, – подчеркнул президент России.

Он отметил, что самый большой рост на продукты питания в России был в прошлом году, в начале этого. Больше всего вырос сахар – 41 процент, потом подсолнечное масло.

Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания – заключено соглашение между производителями и торговыми сетями, выданы субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам, в сфере внешней торговли введены повышенные вывозные таможенные пошлины.

– Вопрос идёт о других мерах регулирования. Конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда несвоевременно, – отметил Владимир Путин.