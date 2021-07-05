ВТБ и «Магнит» выпустили 5 млн виртуальных карт Magnit Pay

За семь месяцев работы платежного сервиса Magnit Pay клиенты «Магнита» выпустили 5 млн виртуальных платежных карт. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках Moscow Urban Forum 2021.

Чаще всего клиенты расплачивались виртуальной картой в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также по услугам доставки.Около 65% платежей проходит вне экосистемы «Магнит».

Владельцы виртуальных карт активно совершают покупки и в магазинах «Магнит». В частности, прирост средних трат в первый месяц после начала использования карты составил около 15%. Кроме того, владельцы карт Magnit Pay в два раза чаще приходят в торговые точки сети, чем участники программы лояльности компании.

«За полгода действия Magnit Pay количество выпущенных виртуальных карт превысило 5 млн и продолжает увеличиваться. Проект с «Магнитом» — один из первых в рамках построения открытой экосистемы ВТБ, которую мы развиваем вместе с нашими партнёрами. Мы готовы предлагать лидерам индустрий максимально востребованные и высокотехнологичные сервисы на каждый день. В наших планах — углублять партнерство с сетью «Магнит», разрабатывая и расширяя линейку финансовых продуктов актуальными для его клиентов финансовыми сервисами», — подчеркнул Святослав Островский. Всего в рамках направления открытой экосистемы ВТБ рассчитывает привлечь более 8 млн активных розничных клиентов к концу 2025 года.

«Мы довольны промежуточными итогами развития Magnit Pay. 5 млн виртуальных карт — это внушительный результат, достигнутый органическим путем без активного маркетингового продвижения. Мы продолжим активно развивать платежный сервис, дополнять его новыми возможностями и преимуществами, чтобы создавать дополнительную ценность для наших покупателей», — комментирует заместитель генерального директора, исполнительный директор сети «Магнит» Флориан Янсен.

Сервис был запущен в декабре 2020 года. С помощью Magnit Pay можно оплачивать покупки в любом магазине — онлайн и офлайн, в сети «Магнит» и вне ее. Чтобы получить виртуальную карту, нужно зарегистрироваться в приложении программы лояльности «Магнита». После прохождения упрощенной идентификации в приложении доступная сумма на карте составляет до 60 000 рублей, а лимит по тратам составляет до 200 000 рублей в месяц.