Цены на одежду и обувь вырастут осенью

Вещи подорожают минимум на 10%, сообщает РБК

В новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут, по прогнозам ретейлеров, подорожать минимум на 10%. Основные причины — рост цен на перевозку и сырье. Хотя закупки новых коллекций сети снижать не собираются.

Коллекции нового сезона прибавят в цене 10-15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. Осенью подорожание одежды будет малозаметным, но уже в начале 2022 года цены в рознице могут вырасти на 18-20%, предупреждает владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Схожий прогноз дает и Андрей Павлов, основатель Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte).

На рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье, объясняют ретейлеры. Они напоминают, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз. Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла $3 тыс., сейчас она доходит до $10 тыс., и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка, объясняет Ярошенко.

Хлопок с начала года подорожал на 35%, «значительно» выросла и стоимость всех материалов, связанных с «химией», то есть тех, где задействованы нефтепродукты, перечисляет Мельников. В частности, по его словам, подорожало синтетическое волокно – эластан. Американский производитель спортивной одежды верхнего ценового сегмента Lululemon скупил лучший эластан на рынке, и вслед за возникшим дефицитом у известных производителей волокна цены подняли и «ноунейм-компании», уточняет Мельников.

По словам ретейлеров, на ценах также сказывается ослабление рубля. Кроме того, как уточняет Павлов из Zenden Group, растут инвестиции в открытие магазинов: с прошлого года цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды: «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно».