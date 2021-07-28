В Иркутской области разрешили использовать маткапитал на строительство жилого дома с помощью ИП

В Иркутской области расширили применение регионального маткапитала на услуги ИП. Теперь маткапитал можно направить на строительство жилого дома, которое ведёт индивидуальный предприниматель. Ранее перечислять безналичные средства можно было только юридическому лицу. Соответствующее изменение закреплено в законе Иркутской области от 15 июля 2021 года № 80-оз, подписанным Губернатором Игорем Кобзевым.

В Иркутской области размер капитала с 1 февраля 2021 года составляет 112 043,40 рубля. По данным на 30 июня, выдано 48 059 сертификатов, средствами распорядились 29 685 семей. Чаще всего маткапитал используют на улучшение жилищных условий.