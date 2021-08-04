Россия почти в 1,5 раза увеличила сбор арбузов за 30 лет

В августе наступает долгожданный сезон арбузов, когда самая большая ягода наполняется сладостью, и неслучайно день этой всенародно любимой бахчевой культуры отмечается 3 числа последнего месяца лета. Россельхозбанк изучил, как развивается отрасль и где арбузов точно хватит на всех.

За 30 лет, с 1990 года, Россия увеличила сбор арбузов и в целом бахчевых культур на 42%, а за последние 10 лет – на 28% до 1,58 млн тонн. Таким образом, сейчас на одного россиянина приходится около 11 кг бахчевых в год, то есть по одному арбузу (средняя масса 6 кг) и одной дыне (средняя масса 4,5 кг).

Где растут большие полосатые ягоды

Главной житницей теплолюбивых арбузов и дынь в России выступают Южный (43% валового сбора), Приволжский (39%) и Северо-Кавказский (14%) федеральные округа.

Южный федеральный округ также лидирует в расчёте обеспеченности населения бахчевыми: на жителя приходятся рекордные 42 кг. Из-за меньшей численности жителей Северо-Кавказский занимает второе место с результатом почти в 23 кг, но более населенный Приволжский – совсем рядом с показателем 21 кг на человека.

Эти три округа можно назвать «бахчевыми донорами», так как в других округах России собственными силами удаётся выращивать совсем небольшой урожай. В Дальневосточном федеральном округе на одного жителя приходится лишь 1,3 кг местных бахчевых, а в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском – и того меньше.

Передовики производства

Несмотря на то, что бахчевые культуры заслуженно считаются брендом Астраханской области, по валовому сбору в 2020 году в хозяйствах всех категорий этот регион занял второе место (317 тыс. тонн). Первое место, как и годом ранее, удержала Оренбургская область (541 тыс. тонн), на которую фактически приходится каждый третий арбуз или дыня в стране. Третье место за Волгоградской областью (262 тыс. тонн). Каждый из трёх приволжских регионов обгоняет по сбору любой из других семи федеральных округов.