Страны Юго-Восточной Азии стали крупнейшим импортером российской свинины

Снижение курса национальной валюты и открытие новых экспортных направлений позволили российским производителям свинины более чем на треть увеличить объем поставок на внешние рынки, свидетельствуют данные регулярного обзора о состоянии рынка свинины в России, подготовленного Центром отраслевой экспертизы Россельхозбанка По итогам первых четырех месяцев 2021 года экспорт продукции отечественных свиноводческих компаний превысил 69 тыс. тонн, при этом ключевым импортером впервые стал Вьетнам, на который пришлось более 50% российского экспорта. Лидер прошлогоднего рейтинга – Гонконг – опустился на четвертую строчку, сократив закупки мяса из России на 63%.

В январе – апреле 2021 года экспорт свинины из России увеличился на 30% и превысил 69 тыс. тонн против 53 тыс. тонн годом ранее.

«Значительный рост поставок за рубеж объясняется открытием новых экспортных рынков, в первую очередь, на азиатском направлении, где, на фоне вспышки африканской чумы свиней в Китае в 2018-2020 гг., все еще сохраняется дефицит свинины местного производства», - поясняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Продукция российских свиноводов традиционно широко востребована в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, отмечают в Центре отраслевой экспертизы РСХБ. В начале прошлого года они занимали 50% в структуре российских экспортных поставок, а за первые четыре месяца 2021 года их доля увеличилась до 65% или 45 тыс. тонн в натуральном выражении.

Вьетнам стал крупнейшим импортером российской свинины: по итогам первых четырех месяцев текущего года поставки в эту страну выросли в 5 раз и превысили 36 тыс. тонн против 7 тыс. тонн годом ранее.

«Кратное увеличение экспорта во Вьетнам связано с ростом цен на свинину на внутреннем рынке из-за вспышки африканской чумы свиней, в результате чего часть российских экспортеров переориентировали свои поставки с других стран на Вьетнам. Поставки во Вьетнам были открыты в конце 2019 года, и за это время Россия обошла Бразилию и стала крупнейшим экспортером свинины в эту страну. По итогам прошлого года продукция отечественных свиноводов обеспечивала почти четверть всего импорта свинины», - добавляет Андрей Дальнов.

Вспышки АЧС в Лаосе и Камбодже также стимулировали открытие этих стран для российской свинины. Кроме того, Лаос и Камбоджа граничат с Вьетнамом и иногда используются в качестве перевалочного пункта при поставках во Вьетнам.

«В ближайшие годы Россия будет увеличить поставки в страны Юго-Восточной Азии, пока локальное производство свинины в странах региона будет восстанавливаться до уровня 2017-2018 годов, а дефицит предложения будет сохраняться», - прогнозирует Андрей Дальнов.

По мнению руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ, для российских производителей свинины рынки Юго-Восточной Азии выглядят наиболее перспективными с точки зрения логистики и спроса, так как на них приходится порядка 70% (7,5 млн тонн) мировых поставок свинины.

«В случае открытия Китая для поставок российской свинины объем экспорта может вырасти на 50% и более и превысить 300 тыс. тонн уже по итогам текущего года. Только в прошлом году экспорт в Китай составлял 32% всех мировых поставок свинины», - уточняет Дальнов.

Отечественные производители мяса все активнее осваивают рынок африканского континента, поставки российской свинины увеличились в 25 раз до 674 тонн по итогам января-апреля 2021 года. В текущей структуре российского экспорта свинины африканские страны занимают немногим менее 1%, и в перспективе могут занять до 3-5%.

«Африка - еще один перспективный рынок сбыта для российских свиноводов. Вслед за увеличением численности населения континента, которая сегодня составляет 1,3 миллиарда человек, растет и численность более платежеспособного среднего класса. Поэтому поставки мясной продукции на африканский континент становятся все более востребованными», - заключает Андрей Дальнов.