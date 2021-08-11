Основными локомотивами роста снова становятся отрасли ТЭК

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) проанализировал итоги работы российской промышленности в июле 2021 года (документ есть у SIA.RU). По оценкам института, в июле продолжается значительный рост производства и спроса на промышленную продукцию, при этом темпы прироста постепенно замедляются.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в июле 2021 года значительно выросли: индекс производства – на 13,1% (+8,7% за период январь – июль 2021 года к аналогичному периоду прошлого года), индекс спроса – на 7,3% (+2,6%) (здесь и далее – все процентные показатели относительно аналогичного периода 2020 года, если не указано иное). При сравнении с июлем 2019 года значение индекса ИПЕМ-производство также растет – на 9,6%, при этом индекс ИПЕМ-спрос снижается на 0,6%. О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Продолжается рост спроса на продукцию добывающих отраслей: +11,2% (+3,8% за период январь – июль 2021 года).

В июле 2021 года продолжила расти добыча нефти: +11,5% (до 44,2 млн тонн), экспорт нефти также увеличился на 8,6% (до 18,7 млн тонн). При этом с августа совокупный для всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ уровень добычи нефти будет ежемесячно увеличиваться на 400 тыс. барр. в сутки, что позволит и дальше наращивать добычу.

Добыча газа в июле увеличилась на 16,4%, экспортные поставки выросли на 8,5%. Основным фактором роста экспорта продолжает оставаться низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (52,2% в июле 2021 года против 83,3% в июле 2020 года) при общем росте спроса. Кроме того, высокие цены на СПГ в АТР способствуют сокращению поставок в Европу. За период январь – июль поставки газа в Германию выросли на 42,2%, в Италию – на 16,2%, во Францию – 6,0%, в Польшу – на 14,6%, в Румынию – на 318,3%, в Сербию – на 118,1%, в Турцию – на 203,9%.

В июле 2021 года увеличились добыча (+10,1%) и экспорт угля (+8,9%).

Основной рост экспорта приходится на страны Азии и Европы. Поставки российского угля растут как в Китай, который отказался от импорта из Австралии, так и в Европу. Росту поставок в Европу способствует также снижение ценовой доступности газа на фоне роста спроса на электроэнергию, а также сокращение поставок угля из Колумбии. На фоне повышенного спроса цены на энергетический уголь в Европе достигли 130 долл./т, то есть максимальных значений с 2008 года, в Азии цены превысили отметку в 140 долл./т.

Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности вырос в июле 2021 года на 6,3% к июлю 2020 года (+4,2% за период январь – июль 2021 года).

Внутренний спрос на черные металлы в июле 2021 года незначительно увеличился – на 0,9% (-2,3% за период январь – июль 2021 года), экспортные поставки выросли на 22,4% (+5,1%). Одна из основных причин значительного роста экспортных поставок в июле ̶ ожидание ввода новых повышенных таможенных пошлин на широкий перечень товаров цветной и черной металлургии с базовой ставкой 15%. Дальнейшая динамика экспорта будет зависеть от их эффективности, в том числе от того, получится ли закрыть возможность обхода пошлин за счёт беспошлинного реэкспорта через страны ЕАЭС. Поддержку экспортёрам оказывает продолжающийся рост мировых цен на металлургическую продукцию. Кроме того, с 1 июня 2021 года Китай отменил возврат НДС при экспорте и импортные пошлины на ряд товаров чёрной металлургии.

Спрос на цветные металлы в июле 2021 года со стороны внутреннего рынка снизился на 11,0% (+32,1%), поставки на внешний рынок, напротив, выросли (+15,8%, -8,8%). Спрос на химические и минеральные удобрения в июле 2021 года снизился как на внутреннем рынке (-0,8%, -0,7%), так и на внешнем (-4,3%, +3,7%).

Экспортные поставки цемента в июле 2021 года увеличились на 16,2%, внутренний спрос на цемент вырос на 10,5%.

Динамика внутреннего спроса на цемент коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата, в июне 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на 15,7% относительно аналогичного периода прошлого года (+6,4% за период январь – июнь 2021 года).

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в июле 2021 года сократился на 10,7% к июлю 2020 года (-4,2% за период январь – июль 2021 года). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в июле 2021 года выросла на 20,4% к аналогичному периоду прошлого года (+13,3% за период январь – июль 2021 года), поставки на внутренний рынок – на 26,4% (+12,7%), при этом поставки в экспортном направлении сократились на 25,4% (+6,1%).

Производство легковых автомобилей по данным Росстата в июне 2021 года выросло на 16,9% (+44,3% за период январь – июнь 2021 года). При этом по данным АЕБ продажи в июле сократились на 6,5% (+28,4% за период январь – июль 2021 года). Одной из причин падения продаж в июле (и, вероятно, падения производства) стала нехватка комплектующих (преимущественно, электронных полупроводниковых компонентов), выпуск которых был сокращен из-за пандемии коронавируса. В результате на рынке образовался даже дефицит автомобилей.