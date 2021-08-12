Россельхозбанк нарастит объемы кредитования экспорта сельхозпродукции

За счет банковского мультипликатора капитала Россельхозбанк планирует дополнительно выдать кредитов экспортно ориентированным компаниям АПК на 120 млрд рублей в 2021-2023 годах.

Россельхозбанк сохраняет уверенное лидерство в финансировании агропрома. За 20 лет Банк вложил в отрасль свыше 10 трлн рублей. Всего Банк оказал кредитную поддержку предприятиям, организациям и К(Ф)Х в реализации 5,3 тыс. инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих (птицеводческих) комплексов и прочих объектов АПК.

По итогам 2020 года РСХБ как опорный банк АПК выдал экспортно ориентированным компаниям отрасли 430 млрд рублей, что на 78% выше уровня 2019 года. За I полугодие 2021 года выдачи Банком кредитов экспортерам продукции АПК увеличены на 49% до 262 млрд рублей. В настоящее время банк обслуживает треть экспорта российского агросектора, и его доля постоянно растет.

В 2020 году Банк выдал АПК кредитов на сумму 1,6 трлн рублей, на 26% превысив показатель 2019 года. Поддержку получили все сегменты АПК. Сегодня каждый третий кредитный рубль в АПК - от Россельхозбанка. А доля РСХБ в кредитовании сезонных работ достигает 77%.

Докапитализация Россельхозбанка направлена на увеличение поддержки экспортеров сельхозпродукции. Россия остается одним из крупнейших маркетмейкеров: по прогнозам Россельхозбанка, в сезоне 2021-2022 гг. доля России на мировых экспортных рынках составит 26% по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника и 11% по пшенице.

«Пандемия открыла перед аграриями окно новых возможностей по увеличению объемов экспорта сельхозпродукции. РСХБ, в свою очередь, обеспечит финансирование экспортеров сельхозпродукции, мультиплицируя средства, вносимые в капитал банка. Это позволит эффективно использовать государственные средства и увеличить объём продукции, производимой на экспорт», ̶ отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.