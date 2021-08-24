В рамках Года массового спорта в Иркутске пройдут «Народные игры от Бабра»

Мероприятие запланировано на сентябрь. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Абрамович.

фото А. Федорова

«Народные игры от Бабра» – это один из спецпроектов, который входит в обширную программу Года массового спорта в Иркутске. По замыслу организаторов, в играх примут участие 35 команд, представляющие разные районы областного центра.

– Мы отошли от традиционной схемы деления Иркутска на четыре больших городских округов и сделали более мелкое деление по числу избирательных округов, которых у нас 35, – пояснил Дмитрий Абрамович. – С начала августа мы анонсировали сбор команд, и приятно отметить, что ряд из них полностью сформировались буквально за несколько дней.

Как рассказали организаторы мероприятия, для участия в Играх нужны небольшие команды по 12 человек: шесть мужчин и шесть женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Желательно, чтобы это были непрофессионалы.

– Соревнования пройдут 11 и 12 сентября на муниципальных стадионах «Локомотив» и «Авиатор», – рассказал Дмитрий Абрамович. – Команды будут состязаться в спортивной эстафете, дартсе, беге, силовом троеборье и в игре «Догони соболя». Не стану раскрывать секрет, в чём её фишка: приходите, смотрите, а лучше участвуйте. В финале, который запланирован на 25 сентября (если подведёт погода – на 26), сразятся 8 команд. Они будут мерятся силами в футболе, легкоатлетической эстафете, перетягивании каната и в весёлой эстафете.

За каждой командой, по решению организаторов, закрепляется «титульный» спонсор. У 19 команд они уже есть, поэтому организаторы приглашают присоединиться к проекту других предпринимателей, которые или живут в районе, где формируется команда, или ведут там свою бизнес-дятельность. Всю информацию можно узнать на сайте https://godsportairk.ru/. По словам Дмитрия Абрамовича, финансовые затраты для спонсорв небольшие – примерно 20 тыс. руб., основная сумма из них пойдёт на брендирование и экипировку команды.

Как отметил куратор проекта Александр Откидач, «Народные игры от Бабра» пройдут в соответствии с санитарными нормами и требованиями. Кроме этого, будет организована онлайн трансляция всех соревнований.

фото А. Федорова