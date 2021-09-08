Шоколад вошёл в топ-10 самых экспортируемых товаров российского АПК

Российский шоколад появился в первой десятке самых экспортируемых товарных категорий за первые шесть месяцев 2021 года. Его поставки за рубеж выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $340 млн в стоимостном выражении. Экспорт другого сладкого продукта глубокой переработки – мороженого – увеличился на 38% до $47 млн, подсчитал Россельхозбанк.

Растут поставки и других российских продуктов для сладкоежек: газированных напитков – на 48% до $153 млн., кондитерских изделий из сахара – на 19% до $93 млн., фруктовых соков – на 20% до $25 млн., джемов, желе и мармеладов – на 12% до $21 млн.

Главными потребителями российского шоколада стали Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Китай, мороженого – США, Казахстан, соков – Казахстан, Беларусь, Украина, джемов, желе и мармеладов – Казахстан, Беларусь.

«Содействие развитию экспорта продукции глубокой переработки, специальные разработки для иностранных рынков и географическая близость к потребителям Китая и Ближнего Востока – это основа роста поставок за рубеж. Особенно перспективными, на наш взгляд, являются поставки шоколада и мороженого. Если по шоколаду Россия может войти в десятку стран-экспортёров, то по мороженому может укрепить эту позицию», – комментирует Дмитрий Мушков, первый заместитель директора департамента поддержки операций на финансовых рынках.

Столпы экспорта

За первые шесть месяцев 2021 года экспорт продукции АПК увеличился на 20% до $15,5 млрд1 по сравнению с прошлым годом.

Подсолнечное масло, а также пшеница и меслин показали наибольший прирост экспортных поставок в стоимостном выражении. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года экспорт подсолнечного масла увеличился на 51% до $2,2 млрд. Поставки пшеницы и меслина выросли на 13% до $3,1 млрд.

Помимо ставшей традиционной для российского экспорта пшеницы в топ-10 сельскохозяйственных товаров, которые Россия поставляет на мировой рынок, вошли ракообразные, кукуруза, ячмень и соевые бобы. Российские агроэкспортеры увеличили поставки мяса крупного рогатого скота в 3,8 раза, до $85 млн, а экспорт свинины составил $213 млн (+50%). В то же время экспорт солода увеличился на 282% до $82 млн.

Первые 10 товарных категорий по экспорту, 1 полугодие 2021 г., млн. долларов

Место в 2021 Товарная группа млн. долларов Изменение за год, % 1 Пшеница и меслин 3 130 13% 2 Подсолнечное масло 2 231 51% 3 Мороженая рыба 868 -26% 4 Ракообразные 867 65% 5 Кукуруза 671 54% 6 Жмыхи 585 57% 7 Ячмень 552 43% 8 Соевые бобы 425 98% 9 Рапсовое масло 377 56% 10 Шоколад 340 23%

А как по округам?

Лидером по темпам роста экспортных поставок сельхозпродукции стал Приволжский федеральный округ: +34% в сравнении с 2020 годом.

Подсолнечное масло в Приволжском федеральном округе так же, как и в целом по стране, стало ключевым драйвером роста объемов экспортных поставок сельскохозяйственной продукции, увеличившись на 57% до $632 млн. Экспорт пшеницы и меслина вырос на 74% до $53 млн. Наряду с ним рост поставок за рубеж маргарина увеличился на 52% и составил $28 млн за 1 полугодие 2021 года.

В лидеры по темпам роста экспортных поставок также вошли Сибирский федеральный округ (рост на 31% относительно января-июня прошлого года), Северо-Западный федеральный округ и Южный федеральный округ, где объем экспортных поставок сельскохозяйственной продукции увеличился на 25% и 23% соответственно.

Отличительной особенностью Сибирского федерального округа является значительный рост экспортных поставок практически всех категорий сельскохозяйственной продукции. Так, поставки гречихи показали взрывной рост с $1,5 млн до $19 млн. Более чем в 4,5 раза выросли поставки свинины и составили $13 млн (рост $10 млн). Экспорт льняных семян и соевых бобов также показал рост в 3 раза и составил $53 млн и $38 млн соответственно.

В Северо-Западном федеральном округе больше всего выросли объемы экспорта свинины до $30 млн (рост 322%) и ракообразных до $191 млн (рост 194%).

Южный федеральный округ нарастил объемы экспорта рапсового масла (+194% до $76 млн) и кукурузы (+119% до $348 млн).

В целом же увеличение экспорта продукции АПК наблюдается в 7 из 8 федеральных округов РФ:

1. Приволжский федеральный округ (+34%),

2. Сибирский федеральный округ (+31%),

3. Северо-западный федеральный округ (+25%),

4. Южный федеральный округ (+23%),

5. Центральный федеральный округ (+19%),

6. Дальневосточный федеральный округ (+11%),

7. Уральский федеральный округ (+3%),

8. Северо-Кавказский федеральный округ (-24%).

«Для финансирования участников ВЭД в Россельхозбанке используется широкая линейка продуктов торгового финансирования, покрывающая все направления деятельности профильных клиентов. Банк финансирует сезонные работы, закупку техники и оборудования, молодняка сельскохозяйственных животных, инвестиционные проекты различного масштаба для экспортно-ориентированных компаний АПК. В части документарных операций РСХБ предлагает широкие возможности индивидуального структурирования сложных международных сделок. Используются аккредитивы всех видов, в том числе с пост-финансированием и дисконтированием, трансферабельные и резервные аккредитивы, гарантии, контргарантии, инкассо», - отметил Дмитрий Мушков.

Для снижения коммерческих рисков в экспортных сделках клиенты используют широкое лимитное пространство РСХБ на иностранные банки. Более 400 банков-партнеров в 61 стране мира и более 50 корреспондентских счетов в 17 наиболее востребованных валютах, торговая система РСХБ-Дилинг 2.0 для конверсионных сделок и операций на финансовых рынках обеспечивают быстрое проведение расчетов.

В первом полугодии банк выдал экспортно-ориентированным компаниям 258,5 млрд рублей (+46,6% к аналогичному периоду 2020 года). Общее количество экспортно-ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 58 и составило 1 400 юридических лиц/групп компаний.





1 Без учёта экспорта по форме №8-ВЭС-рыба