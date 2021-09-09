Три машины столкнулись в Усолье-Сибирском, есть пострадавшие

УГИБДД Иркутской области сообщило на своей странице в Instagram о столкновении трех машин в Усолье-Сибирском, в результате инцидента три человека пострадали.

«Сегодня около 17:00 на пересечении улиц Лермонтова и Меленьтева произошло столкновение автомобилей «ГАЗель», Mazda Bongo и Nissan Terrano», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, за помощью медиков обратились три пассажира «ГАЗели».

На месте работают экипажи ДПС и следователи СК. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.