Первый этап олимпиады «Народные игры от Бабра» состоялся в Иркутске

В минувшие выходные в Иркутске состоялся первый этап городской олимпиады «Народные игры от Бабра». В нем приняли участие команды из всех округов города. 11 сентября на стадионе «Локомотив» состязались команды Ленинского и Свердловского округов, а 12 сентября на стадионе «Авиатор» – сборные Октябрьского и Правобережного.

Участников первой городской олимпиады ждали следующие испытания: силовое троеборье, дартс, забег на 400 метров, а также игра «Догони соболя». На первом этапе «Народных игр от Бабра» было установлено несколько рекордов: например, Ксения Лебедева из команды «Динамит» отжалась 26 раз за 30 секунд, а Александр Новиков из команды «Red sun» в прыжках в длину с места достиг отметки в 2,59 м.

– Такие соревнования позволяют обычным горожанам – непрофессиональным спортсменам прочувствовать дух спортивных состязаний, – говорит участник «Народных игр от Бабра» Александр Новиков. – До этого я в турнирах не участвовал вообще. Даже не ожидал, что сегодня установлю рекорд соревнований. Спортом я занимаюсь на любительском уровне: раз в неделю играю в футбол.

Напомним, принять участие в «Народных играх от Бабра» могли иркутяне от 18 до 50 лет с любым уровнем физической подготовки. Официальный спонсор спортивного мероприятия – компания «Сервико».

– Это отличная идея – объявить в Иркутске Год массового спорта, – отмечает директор ООО «Сервико» Виктор Захаров. – Наша компания поддерживает разные проекты как в профессиональном, так и в любительском спорте. Например, к 360-летию города «Сервико» дарит иркутянам спортивный праздник – финал Кубка России по хоккею с мячом, который пройдет с 30 сентября по 3 октября в Ледовом дворце «Байкал» и соберет сильнейших хоккеистов со всей страны. А вот в сфере любительского и массового спорта мы поддержали «Народные игры от Бабра». Такой формат близок к корпоративному духу нашей компании. Стремление к цели, командный дух и дружеская атмосфера – залог успеха в любом деле!

Финал «Народных игр от Бабра» состоится 25 сентября. Финалисты сразятся в следующих дисциплинах: мини-футбол, легкоатлетическая эстафета 4х100, перетягивание каната, «веселая эстафета». Всех участников ожидают подарки от партнеров и спонсоров. А победители получат спецприз от мэра Иркутска Руслана Болотова.

Справка:

Проект «Год массового спорта в Иркутске» осуществляется при поддержке администрации г. Иркутска, Генеральным партнером выступает сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Официальные партнеры проекта: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, фитнес-клубы World Class и Fizruk. Куратор проекта «Год массового спорта» - Александр Откидач

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