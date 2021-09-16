Названы услуги, за которые можно получить «спортивный» налоговый вычет в РФ

Правительство России определило перечень услуг, при оплате которых граждане начиная с 2022 года смогут получать «спортивный» налоговый вычет, говорится на сайте кабмина.

«В списке – физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Если человек обращался в организации, которые предоставляют такие услуги, и платил деньги, например, приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету», – сообщают власти.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, – 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы. Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень.

Для включения в перечень организация должна соответствовать ряду критериев: физкультура и спорт должны быть основным видом ее деятельности; в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального; организации не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.